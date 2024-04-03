Аэропорт Шереметьево признали лучшим в России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Международный аэропорт Шереметьево по итогам прошлого года стал лауреатом Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России». Он добился победы в номинации «Аэропорт года», сообщили в пресс-служба администрации городского округе Химки, на территории которого расположена воздушная гавань.
«Комплексное развитие аэропорта Шереметьево, наш передовой опыт, приверженность высокому качеству, инновации, внутренние цифровые разработки задают общеотраслевые стандарты. Они также содействуют независимому динамичному развитию гражданской авиации нашей страны», – сказал первый замгендиректора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.Уникальные цифровые разработки и комплексные информационные технологии позволяют аэропорту при больших объёмах пассажирских и грузовых перевозок поддерживать лидерство по пунктуальности, безопасности и качеству обслуживания авиакомпаний и пассажиров.
Ранее аэропорт Шереметьево был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024». Аэропорт получил награду в двух номинациях – «Лучший аэропорт года среди городов федерального значения» и «Лучший цифровой аэропорт года».
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Лора Луганская