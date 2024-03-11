Самолёт, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки

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Самолёт российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что уже на протяжении четырёх часов свыше 400 пассажиров не могут покинуть ОАЭ.
Самолёт покинул аэропорт Дубая в 16:35 по московскому времени. Однако уже через 15 минут развернулся и отправился обратно по технической причине, как заявили пассажирам по громкой связи. После этого самолёт ещё 40 минут кружился в воздухе, сливал топливо и приземлялся.
О неисправности судна пассажиры узнали уже в аэропорту. При этом им не предоставили никакой более детальной информации и не назвали новое время вылета. Также не было предоставлено питание и проживание. Пассажиры, особенно с детьми, очень сильно переживают из-за предстоящей ночи.
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Самолёт покинул аэропорт Дубая в 16:35 по московскому времени. Однако уже через 15 минут развернулся и отправился обратно по технической причине, как заявили пассажирам по громкой связи. После этого самолёт ещё 40 минут кружился в воздухе, сливал топливо и приземлялся.
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Анастасия Чинкова