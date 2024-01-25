Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, сообщил «Известиям» представитель Росавиации. Воздушная гавань не принимала рейсы на прилет и вылет в течение трёх часов. За это время на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре лайнера.