Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, сообщил «Известиям» представитель Росавиации. Воздушная гавань не принимала рейсы на прилет и вылет в течение трёх часов. За это время на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре лайнера.
Ограничения были введены «для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов» в соответствии с планом «Ковёр», который вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты при этом обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.
По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи были задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы были перенаправлены Минеральные Воды и Ставрополь.
Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в краснодарском Туапсе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь удалось локализовать на площади в 200 «квадратов», пострадавших нет. При этом местные жители сообщали, что перед началом пожара видели пролёт нескольких беспилотников.
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По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи были задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы были перенаправлены Минеральные Воды и Ставрополь.
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Артем Путинцев