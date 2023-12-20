Волгоградский международный аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: istockphoto/Sitikka
Официально причины остановки работы аэропорта пока не комментировали.
Shot сообщает, что рейс «Победы» из Москвы DP6965 перенаправлен в Саратов. Рейс «Сибири» из Москвы прибудет с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.
Ранее в аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план «Ковер». Подобный режим подразумевает под собой незамедлительную посадку, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Он объявляется при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.
Также сообщалось, что в небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также:
В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план «Ковер»
Стала известна причина введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы
Аэропорт Внуково временно закрыт для полётов
Ранее в аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план «Ковер». Подобный режим подразумевает под собой незамедлительную посадку, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Он объявляется при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.
Читайте также:
В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план «Ковер»
Стала известна причина введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы
Аэропорт Внуково временно закрыт для полётов
Мария Фирсова