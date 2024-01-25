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Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи

25 января 2024, 01:16
Фото: iStock/Irina_Kononova

Фото: iStock/Irina_Kononova

На работу аэропорта Сочи с 23:13 мск 24 января введены ограничения «для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов». Об этом заявил представитель Росавиации. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в сочинском аэропорту введён план «Ковёр».
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку. Сейчас воздушные судна перенаправляют в Минеральные Воды и Ставрополь.


План «Ковёр» вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в краснодарском Туапсе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь удалось локализовать на площади в 200 «квадратов», пострадавших нет. При этом местные жители сообщали, что перед началом пожара видели пролёт нескольких беспилотников.

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#беспилотник
#пожар
#краснодарский край
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#аэропорт
#самолёты
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На нефтебазе в Туапсе начался крупный пожар
25 января 2024, 00:41

Фото: Yauhen_Akulich

Возгорание произошло на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы. Предварительно, жертв и пострадавших нет, огонь уже тушат, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
По данным «Базы», в полночь БПЛА попал в вакуумную установку на объекте. В местных Telegram-каналах люди пишут, что перед пожаром слышали звуки, похожие на работу ПВО. Первые сообщения в пабликах появились примерно в 23:10 мск.



В оперштабе Краснодарского края сообщили, что пострадавших и жертв в результате возгорания нефтебазы нет.

«Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идёт ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко», — подчеркнули там.
Площадь пожара на Туапсинском НПЗ, по информации SHOT, сейчас составляет около 200 квадратных метров.

Утром 19 января глава региона Александр Богомаз заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия. По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании. Для тушения пожара, площадь которого на пике достигала 1,8 тыс. квадратных метров, был привлечен пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.

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#пожар
#краснодарский край
#беспилотник
#оперштаб
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Суд продлил арест имущества родственников Блиновской
Суд до 26 апреля продлил арест имущества родственников блогера Блиновской
24 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.
Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.

Решением суда, срок ареста продляется до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что блогера и автора онлайн-марафонов Блиновскую поместили в московский СИЗО-6 до 26 апреля. Такое решение было принято после того как выяснилось, что Блиновская нарушала домашний арест.

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#суд
#имущество
#арест
#блогер
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В Армении задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России
МВД: разыскиваемого в России за мошенничество задержали в Армении
24 января 2024, 21:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Еревана мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службы МВД Армении.
Отмечается, что в линейный отдел полиции аэропорта «Звартноц» был доставлен 37-летний Кирилл Ч. Со 2 мая 2023 года он находится в розыске. Правоохранители Самарской области выясняли его местонахождение в связи с обвинением в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щёлкове задержали мужчину, обвиняемого в двух случаях мошенничества. На него было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчину отпустили с подпиской о невыезде.

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#армения
#россия
#полиция
#задержание
#мошенничество
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В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд
24 января 2024, 18:43

Фото: iStock/vkovalcik

В Москве юная фигуристка Марию Симонову экстренно госпитализировали после неудачной поддержки на льду, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 14-летняя Симонова вместе с партнёром участвовала во Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

На кадрах, которые публикует Mash, видно, что девушка сорвалась с поддержки, упала на лёд и сильно ударилась головой. Однако, несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу.
После окончания турнира спортсменку экстренно госпитализировали. При этом, какую именно травму получила Симонова — пока что не сообщается.

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#фигурное катание
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#госпитализация
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Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов разбился при падении с 10 этажа в Ростове
Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, спасая кота
24 января 2024, 17:57

Фото: iStock/maria zheleznova

Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, пытаясь спасти кота. Он выжил, но находится в реанимации одной из больниц в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, спортсмен пытался спасти кота, который выскочил на балкон и оказался на водосточной трубе. Мужчина потянулся за ним, однако сорвался и рухнул вниз с 10 этажа. Он выжил благодаря тому, что падение пришлось на припаркованный автомобиль. Однако он получил сильнейшие травмы ног и таза. Сейчас Зайналов в реанимации, а врачи пытаются спасти его ноги. Он находится в сознании.

Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов приняла решение полностью профинансировать операцию и лечение спортсмена.

О судьбе кота не сообщается.

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#спортсмен
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Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО
24 января 2024, 17:37

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Жительницу Санкт-Петербурга, которая до смерти задушила свою восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Напомним, ранее стало известно, что 18 ноября 23-летняя жительница Петербурга никак не могла успокоить свою плачущую восьмимесячную дочь. В результате, она до смерти задушила ребёнка подушкой, а затем уехала к знакомому.

Два дня спустя, она вызвала полицию и заявила, что просила посидеть с ребёнком свою приятельницу, а вернувшись домой обнаружила тело своей дочери.

Женщину задержали, на допросе она созналась в содеянном.

24 января Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую в следственный изолятор на два месяца.

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Высокопоставленного полицейского арестовали за двоежёнство
В Камбодже высокопоставленного сотрудника полиции арестовали за двоежёнство
24 января 2024, 17:32

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Высокопоставленного камбоджийского полицейского заподозрили в двоежёнстве. Об этом пишет местное издание Khmer Times.
Отмечается, что заместитель комиссара отделения полиции Нгам Ри пытался заключить брак с новой избранницей, не разводясь с прежней женой. Чтобы осуществить задуманное он подал заявление, используя вымышленное имя.

Жена мужчины, для предотвращения заключения незаконного брака, подала официальную жалобу. В результате Нгам Ри был арестован сотрудниками полиции. За попытку совершения противозаконного деяния ему грозит крупный штраф.

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В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов
24 января 2024, 17:29

Фото: iStock/BrianAJackson

На западе Москвы мужчина ударил ножом на сотрудника ППС, который собирался проверить его документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, инцидент произошел в столичном районе Кунцево на улице Бобруйской. Сотрудник хотел проверить документы у мужчины, однако тот нанес удар ножом в ногу полицейского. Пострадавшего увезли в больницу. Нападавший скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся его поиски.

Накануне сообщалось, что В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики. Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать.

Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

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Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу
24 января 2024, 17:21

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, которую обнаружили в мусорном баке, об это сообщает «РИА Новости».
Напомним, труп девушки-подростка обнаружили в мусорном баке 22 января. Её тело было перетянуто верёвками, сложено пополам и упаковано в баул с вещами.

По подозрению в убийстве задержали возлюбленного убитой Марка Попова.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 28-летней мужчина убил свою девушку, находясь в состоянии наркотического опьянения, а после прислал фотографии её трупа друзьям. На заседание суда он пришёл с перебинтованными руками и сообщил, что отморозил их, пока бегал бегал по городу голым в крови.

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