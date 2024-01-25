Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи

Возгорание произошло на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы. Предварительно, жертв и пострадавших нет, огонь уже тушат, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

По данным «Базы», в полночь БПЛА попал в вакуумную установку на объекте. В местных Telegram-каналах люди пишут, что перед пожаром слышали звуки, похожие на работу ПВО. Первые сообщения в пабликах появились примерно в 23:10 мск.

«Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идёт ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко», — подчеркнули там.



