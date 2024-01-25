Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи

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На работу аэропорта Сочи с 23:13 мск 24 января введены ограничения «для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов». Об этом заявил представитель Росавиации. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в сочинском аэропорту введён план «Ковёр».
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку. Сейчас воздушные судна перенаправляют в Минеральные Воды и Ставрополь.
План «Ковёр» вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.
Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в краснодарском Туапсе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь удалось локализовать на площади в 200 «квадратов», пострадавших нет. При этом местные жители сообщали, что перед началом пожара видели пролёт нескольких беспилотников.
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По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку. Сейчас воздушные судна перенаправляют в Минеральные Воды и Ставрополь.
Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в краснодарском Туапсе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь удалось локализовать на площади в 200 «квадратов», пострадавших нет. При этом местные жители сообщали, что перед началом пожара видели пролёт нескольких беспилотников.
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Артем Путинцев