Аэропорт в Финляндии закрывают из-за отсутствия рейсов из России

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии закрывают до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани.



Основной причиной называют резкое сокращение потока туристов из России. С 30 октября до 31декабря аэродромный диспетчерский пункт прекратит работу — управление заходом на посадку осуществляться не будет.

В 2011 году этот аэропорт занимал пятое место по пассажиропотоку в Финляндии, причем основными туристами были жители Санкт-Петербурга. При этом в администрации не исключают возможность разовых рейсов, но постоянное авиасообщение остановят.

