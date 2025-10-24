Мать двоих детей напилась в аэропорту, устроила скандал и провела ночь за решёткой

24 октября 2025, 19:21

The Mirror: авиакомпания запретила матери двоих детей летать её рейсами за дебош

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Манчестера в Великобритании 44-летняя мать двоих детей Лиэнн Бернс устроила скандал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и провела ночь в камере. Об этом сообщает газета The Mirror.





Инцидент произошел в октябре 2024 года, когда женщина собиралась вылететь с детьми в Португалию. В аэропорту Бернс накормила ребят и заказала себе напиток в баре, после чего приобрела бутылку вина в Duty Free. К моменту посадки она уже была сильно пьяна, и её не допустили к рейсу, что вызвало конфликт с персоналом и пассажирами.



Впоследствии авиакомпания запретила Бернс летать из-за нарушения правил поведения на борту. Женщину арестовали, однако на следующий день отпустили до предъявления обвинений.



Год спустя Лиэнн Бернс решила поделиться последствиями случившегося. Она удалилась из соцсетей, посещает психолога и рассказала о периоде сильного выгорания.





«Я знаю, что была неправа, и хочу облегчить душу: все мы совершаем ошибки», — отметила она.