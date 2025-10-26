Летевший из Петербурга в Магнитогорск самолёт экстренно приземлился в Оренбурге
Пассажирский самолет, летевший по маршруту Санкт-Петербург - Магнитогорск, совершил неплановую посадку в Оренбурге. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Воздушное судно село в Оренбурге из-за сложных погодных условий в аэропорту назначения. На борту находились 181 пассажир. Согласно предварительной информации, вылет запланирован на 26 октября в 12:05 мск.
Представители надзорного органа сообщили, что пассажиров разместили в гостинице.
До этого стало известно, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани из-за неисправности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
