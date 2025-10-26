Аэропорты США парализованы из-за правительственного шатдауна

26 октября 2025, 23:09

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

В США продолжается масштабный кризис в работе аэропортов, вызванный правительственным шатдауном. Нехватка авиадиспетчеров и отсутствие финансирования для оставшихся работников привели к серьезным перебоям в авиасообщении по всей стране, пишет Телеграм-канал RT на русском.