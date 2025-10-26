Аэропорты США парализованы из-за правительственного шатдауна
В США продолжается масштабный кризис в работе аэропортов, вызванный правительственным шатдауном. Нехватка авиадиспетчеров и отсутствие финансирования для оставшихся работников привели к серьезным перебоям в авиасообщении по всей стране, пишет Телеграм-канал RT на русском.
Ситуация стремительно ухудшается. Уже на следующей неделе проблема может достичь критической точки. Как сообщил министр транспорта Шон Даффи в интервью Politico, выплаты персоналу полностью прекратятся, что усугубит кадровый голод.
Массовые задержки рейсов зафиксированы в аэропортах Финикса, Хьюстона, Сан-Диего, Нью-Йорка и Вашингтона.
Особую тревогу вызывает ситуация с выплатами военным. Глава Минфина США Скотт Бессент предупредил, что после 15 ноября при сохранении шатдауна военнослужащие также могут остаться без зарплаты. Правительственный кризис длится уже 26 дней, и перспективы его разрешения остаются неопределенными.
