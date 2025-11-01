01 ноября 2025, 13:32

Фото: iStock/Sitikka

В 2026-2027 годах аэропорт в Кемерове закроют на ремонт взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщил министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко.





Он пояснил, что на сегодняшний день без закрытия воздушной гавани уже отремонтировали 1000 метров взлётно-посадочной полосы, общая протяжённость которой составляет 3200 метров. На ремонт оставшихся 2200 метров работу аэропорта придётся приостановить.





«Предварительно могу сказать, что в 2026 году будут проводиться основные подготовительные работы — завоз сыпучих инертных материалов, которые будут использоваться для реконструкции со всеми требованиями», — приводит «Сiбдепо» слова Лопатенко.