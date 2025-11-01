Застрявшие на Филиппинах дети вернулись в Петербург
Трое несовершеннолетних детей вернулись в Санкт-Петербург из Филиппин в сопровождении бабушки Татьяны. Самолёт с семьёй приземлился в аэропорту Пулково менее часа назад, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
После прибытия в город семья поделилась своими планами на ближайшее будущее. Татьяна сообщила, что сейчас предстоит решить несколько важных вопросов, в том числе пройти медицинское обследование, устроить детей в школу и разобраться с вопросами опеки.
Особое беспокойство вызывает ситуация с образованием. 12-летний Максим, который должен был учиться в пятом классе, пока завершил только первый. Также необходимо юридически ограничить возможности матери детей, Натальи, считает бабушка.
Дети рассказали, что очень соскучились по родственникам на родине и тяжело переживали время, проведённое с матерью, которая, по их словам, применяла к ним физическое насилие. Сейчас их главная мечта — дождаться лета, чтобы отдохнуть на даче и заняться любимыми делами, включая прыжки на батуте. Максим также выразил желание начать нормальную школьную жизнь.
Ранее стало известно, что 44-летняя Наталья вывезла трех своих детей на Филиппины и держала их там полгода, пока они не сбежали из-за невыносимых условий жизни.
