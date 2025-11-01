Застрявшие на Филиппинах дети вернулись в Петербург

01 ноября 2025, 00:12

Фото: istockphoto / Chalabala

Трое несовершеннолетних детей вернулись в Санкт-Петербург из Филиппин в сопровождении бабушки Татьяны. Самолёт с семьёй приземлился в аэропорту Пулково менее часа назад, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».