Авиарейс из Москвы на Кубу не смог приземлиться в пункте назначения
Из-за мощного урагана «Мелисса», обрушившегося на территорию Кубы, изменён маршрут авиарейса, следовавшего из Москвы в Ольгин. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Самолёт совершил посадку в аэропорту Варадеро. Решение принято ради обеспечения безопасности всех 433 пассажиров рейса. Туристам предоставят размещение в отелях, соответствующих их первоначальным бронированиям, на протяжении всего запланированного периода отдыха.
По данным метеорологов, ураган наиболее интенсивно проявил себя в восточной части острова, особенно затронув провинцию Ольгин. При этом крупные туристические центры Гавана и Варадеро практически не пострадали от последствий природного явления
Читайте также: