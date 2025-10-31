Достижения.рф

Авиарейс из Москвы на Кубу не смог приземлиться в пункте назначения

РЕН ТВ: авиарейс Москва – Ольгин перенаправили из-за шторма на Кубе
Фото: istockphoto / dongfang zhao

Из-за мощного урагана «Мелисса», обрушившегося на территорию Кубы, изменён маршрут авиарейса, следовавшего из Москвы в Ольгин. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).



Самолёт совершил посадку в аэропорту Варадеро. Решение принято ради обеспечения безопасности всех 433 пассажиров рейса. Туристам предоставят размещение в отелях, соответствующих их первоначальным бронированиям, на протяжении всего запланированного периода отдыха.

По данным метеорологов, ураган наиболее интенсивно проявил себя в восточной части острова, особенно затронув провинцию Ольгин. При этом крупные туристические центры Гавана и Варадеро практически не пострадали от последствий природного явления

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0