Авиарейс из Москвы на Кубу не смог приземлиться в пункте назначения

31 октября 2025, 00:20

РЕН ТВ: авиарейс Москва – Ольгин перенаправили из-за шторма на Кубе

Фото: istockphoto / dongfang zhao

Из-за мощного урагана «Мелисса», обрушившегося на территорию Кубы, изменён маршрут авиарейса, следовавшего из Москвы в Ольгин. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).