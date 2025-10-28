Тысячи российских туристов не могут вылететь из Вьетнама из-за поломки самолётов
Тысячи российских туристов не могут вылететь из Вьетнама из-за поломки двух самолётов авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, проблемы начались 26 октября, когда несколько рейсов из Нячанга в Москву отменили или перенесли. Их обещали отправить только сегодня, а вылеты, запланированные на 27 октября, перенесли на 29-е.
Туристы рассказали, что у Red Wings всего три самолёта, выполняющих дальние маршруты, и два из них вышли из строя. Единственный исправный лайнер сейчас обслуживает сразу несколько направлений. В уведомлениях пассажирам компания указала «производственную необходимость» как причину задержки, не уточнив деталей.
Многие отдыхающие уже должны выйти на работу и вынуждены продлевать отпуск за свой счёт. Представители Red Wings заявили, что задержки связаны с дополнительным техосмотром самолёта, а проживание пассажиров продлено за счёт авиакомпании. По словам перевозчика, расписание постепенно возвращается к норме.
Читайте также: