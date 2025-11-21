Аэропорт в Шерегеше построят за счёт средств федерального бюджета и инвестора
Аэропорт в Шерегеше Кемеровской области планируют построить за счёт средств федерального бюджета и частного инвестора. Об этом в рамках прямой линии рассказал глава региона Илья Середюк.
По его словам, работы по проектированию аэропорта уже близятся к завершению.
«В следующем году начнется практическая реализация проекта. В первом квартале 2026 года готовый проект представят экспертам для окончательного утверждения», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Он уточнил, что взлётную полосу построят за счет средств федерального бюджета, а терминалы и другие здания аэропорта построит частный инвестор. Благодаря такому подходу удастся равномерно распределить финансовую нагрузку и ускорить строительство важного объекта.
