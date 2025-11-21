Аэропорт в Шерегеше построят за счёт средств федерального бюджета и инвестора

21 ноября 2025, 14:35

Фото: iStock/skyNext

Аэропорт в Шерегеше Кемеровской области планируют построить за счёт средств федерального бюджета и частного инвестора. Об этом в рамках прямой линии рассказал глава региона Илья Середюк.





По его словам, работы по проектированию аэропорта уже близятся к завершению.





«В следующем году начнется практическая реализация проекта. В первом квартале 2026 года готовый проект представят экспертам для окончательного утверждения», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

«В следующем году завершим один из крупнейших дорожных проектов Москвы: трассу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Она стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, дублером юго-западной и южной части МКАД», — отметил Собянин.