В подмосковном ЖК «Новая Рига» строят новую двухэтажную поликлинику

20 ноября 2025, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В деревне Глухово городского округа Красногорск продолжают строительство новой поликлиники. На сегодняшний день готовность двухэтажного корпуса площадью почти 1 500 м² составляет 80%. Завершить работы планируют до конца 2025 года, сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.