В подмосковном ЖК «Новая Рига» строят новую двухэтажную поликлинику
В деревне Глухово городского округа Красногорск продолжают строительство новой поликлиники. На сегодняшний день готовность двухэтажного корпуса площадью почти 1 500 м² составляет 80%. Завершить работы планируют до конца 2025 года, сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.
В поликлинике откроют взрослое и детское отделения. Прием будут вести педиатры и терапевты, неврологи, эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, офтальмолог, отоларинголог, ортопед, травматолог и хирург. А еще здесь оборудуют отделение функциональной диагностики, диспансеризации и профилактических осмотров для взрослых.
Строительство объекта проходит на территории ЖК «Новая Рига», где уже открыли детский сад на 230 мест и школа на 1150 учеников. Инспекторы Главгосстройнадзора проконсультировали строителей по итоговой проверке, чтобы объект был готов к вводу вовремя.
Новая поликлиника дополнит социнфраструктуру квартала и обеспечит жителей медпомощью рядом с домом.
