В округе Подольск построили съезд с трассы А-107 к логопарку «Валищево»
Съезд с трассы А-107 «Московское малое кольцо», ведущий к логистическому парку «Валищево», построили на территории городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили новую дорогу и выдали заключение о соответствии объекта проектной документации.
«Протяжённость дороги составляет 620 метров. Строительство заняло шесть месяцев. В рамках работ для автомобилистов сделали выделенную полосу, на новом съезде-примыкании оборудовали уличное освещение и установили дорожные знаки.», — говорится в сообщении.Теперь машины, направляющиеся в логистический парк, смогут ежедневно пользоваться этой дорогой, не мешая движению на федеральной трассе.