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Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет самолетов
В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский был введён план «Ковер», писал тг-канал Baza. Были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
Все самолеты направлялись в Шереметьево. По данным канала, на территории Московского региона работает система противовоздушной обороны. План «Ковер» объявляется, когда в небе возникают неизвестные или опасные объекты.
Также сообщалось, что в небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Все самолеты направлялись в Шереметьево. По данным канала, на территории Московского региона работает система противовоздушной обороны. План «Ковер» объявляется, когда в небе возникают неизвестные или опасные объекты.
«Сегодня в 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит средствами ПВО в небе над Калужской областью.
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Мария Фирсова