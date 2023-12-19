Стала известна причина введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы

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В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
Все самолеты направляются в Шереметьево.
По данным канала, на территории Московского региона работает система противовоздушной обороны.
План «Ковер» объявляют, когда в небе возникают неизвестные или опасные объекты.
Ранее сообщалось, что между Москвой и Санкт-Петербургом решили запустить ежедневные авиашатлы. Вылеты будут осуществляться каждые 20-30 минут. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также в Минобороны России сообщили о том, что в небе над Калужской областью системой ПВО сбит украинский беспилотник.
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По данным канала, на территории Московского региона работает система противовоздушной обороны.
План «Ковер» объявляют, когда в небе возникают неизвестные или опасные объекты.
Также в Минобороны России сообщили о том, что в небе над Калужской областью системой ПВО сбит украинский беспилотник.
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Алина Юрчак