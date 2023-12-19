В Калужской области сбит украинский беспилотник

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В небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит средствами ПВО в небе над Калужской областью.
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