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В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план «Ковер»

19 декабря 2023, 12:18
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

Все воздушные судна направляются в Шереметьево.
Тг-канал «112» сообщает, что в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский объявлен план «Ковер». Сообщается о работе ПВО.

Подобный режим подразумевает под собой незамедлительную посадку, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Он объявляется при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.


Ранее сообщалось, что в небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит средствами ПВО в небе над Калужской областью.

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#москва
#аэропорт
#новости
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Собянин: Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника
19 декабря 2023, 12:50

Фото: istock / rancho_runner

В Подмосковном Одинцово сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — заявил Собянин.
Ранее сообщалось, что в московских Аэропортах ввели план «Ковер». В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Причиной ввода режима стала работа ПВО.

Также в Минобороны России сообщили о том, что в небе над Калужской областью системой ПВО сбит БПЛА.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#подмосковье
#внуково
#беспилотник
#бпла
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В издательство «Захаров», издающее книги Бориса Акунина*, пришли с обыском
19 декабря 2023, 12:45

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сотрудники Следственного комитета пришли в издательство «Захаров» с обыском.
Об этом сообщили в самом издательстве. «Захаров» публикует Акунина* с 90-х годов.

Ранее писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и завели уголовное дело. Писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, а также в призывах к экстремистской деятельности по статьям 205.2 и 207.3 УК РФ.

Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в настоящий момент проживает в Лондоне. Он является автором «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Плевок дьявола», «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии» и многих других.

Провести проверку в отношении писателя потребовали после его слова в «Шоу Вована и Лексуса» о том, что он согласен с утверждением «хороший русский — мёртвый русский». Он также назвал нормальными атаки на Крымский мост и российские города, а затем призвал к разделению РФ на конфедерации.

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*Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
#книга
#происшествие
#следственный комитет
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Два балкона жилого дома в Воронеже обрушились на припаркованные автомобили
Два балкона жилого дома в Воронеже обрушились на припаркованные авто
19 декабря 2023, 12:40

Фото: iStock/Srdjanns74

Два балкона многоквартирного дома в Воронеже обрушились на припаркованные во дворе автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
Отмечается, что обрушение произошло в ночь на 18 декабря. Балконы третьего и четвёртого этажа со стороны двора рухнули на припаркованные автомобили.

Жители близлежащих домов рассказали, что при риске возникновения аварийных ситуаций тротуары ограждаются красно-белой лентой. Но в данной ситуации никаких ограничений поставлено не было, поэтому люди спокойно проходили под ненадёжными конструкциями.

Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно строителей придавило обрушившимися бетонными блоками на стройке. Отмечается, что они съехали по льду на бытовку.

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#воронеж
#жители
#жилой дом
#автомобили
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В Хабаровске ВИЧ-диссидент не хотел расставаться с женщиной и заразил её
19 декабря 2023, 12:38

Фото: istockphoto/Gam198

В Хабаровском крае на полтора года колонии поселения осуждён мужчина, заразивший свою сожительницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) из-за боязни расставания.
Портал KP.RU пишет, что подсудимый знал, что у него ВИЧ. Мужчина подписывал документ, где соглашался с наступлением уголовной ответственности за намеренное заражение вирусом. Но несмотря на это мужчина игнорировал заболевание, считая, что ВИЧ не существует.

Он познакомился с женщиной, завязались отношения, но он не сообщил ей о диагнозе, боясь расставания. Женщина узнала о том, что заразилась ВИЧ во время планового медицинского обследования.

Кроме полутора лет в колонии-поселении мужчину обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

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#вич
#здоровье
#происшествие
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В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью
19 декабря 2023, 12:28

Фото: iStock/blinow61

27-летняя девушка пропала 16 декабря после ссоры с матерью.
РЕН ТВ сообщает, что последний раз девушка связывалась с матерью утром в день пропажи. Она тогда попросила женщину перевести ей деньги за оплату услуг такси.

Тело девушки обнаружили в ночь с 18 на 19 декабря на берегу озера Рябиновское недалеко от деревни Мишуково в Ногинском районе.

У девушки была отморожена рука. На теле девушки не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Сообщается, что она страдала от наркотической зависимости. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти молодой москвички.

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#новости
#происшествие
#подмосковье
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Стала известна причина введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы
В Москве в трех аэропортах введен план «Ковер» — в регионе работает ПВО
19 декабря 2023, 12:21

Фото: istock / Sitikka

В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
Все самолеты направляются в Шереметьево.

По данным канала, на территории Московского региона работает система противовоздушной обороны.

План «Ковер» объявляют, когда в небе возникают неизвестные или опасные объекты.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Санкт-Петербургом решили запустить ежедневные авиашатлы. Вылеты будут осуществляться каждые 20-30 минут. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также в Минобороны России сообщили о том, что в небе над Калужской областью системой ПВО сбит украинский беспилотник.

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#шереметьево
#жуковский
#самолёты
#домодедово
#внуково
#план
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В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребёнком
19 декабря 2023, 12:12

Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin

В Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску, в которой находился двухлетний ребёнок.
РЕН ТВ сообщает, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. ЧП случилось примерно в 8 часов утра недалеко от дома 37, корпус 1 на Новочеркасском проспекте.

«На коляску с ребёнком с крыши дома по упала глыба льда», - говорит собеседник РЕН ТВ.
От сильного удара коляска оказалась примята. Мать малыша кричала и просила прохожих вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка.

Ранее во Всеволожске годовалая девочка отравилась снегом. Причиной явились химикаты, находившиеся в снегу. По данным 78.ru, женщина вместе с дочерью отправилась на прогулку. Девочка упал в сугроб плечом, а после перевернулась и начала есть снег.

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#санкт-петербург
#новости
#снег
#дети
#больница
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Отец избил и покусал собственного сына на глазах у супруги в Петербурге
19 декабря 2023, 12:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге отец напал на собственного сына избив и покусав его на глазах у жены. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, инцидент произошел в многоквартирном доме на Комсомольской улице. Мужчина сильно избил и покусал своего 14-летнего сына. Подросток был госпитализирован в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У него диагностирована травма головы.

При этом причина агрессивного поведения отца пока не известна. По данному факту проводится проверка. Также выясняются все обстоятельства происшествия.

17 декабря сразу несколько жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились к медикам с необычными травмами. Все они теперь лечат пальцы от укусов после встречи с зубастыми оппонентами.

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#проверка
#подросток
#травма
#инцидент
#мужчина
#происшествия
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В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега
19 декабря 2023, 10:55

Фото: istockphoto/SVproduction

Двое рабочих погибли на стройке в московском районе Царицыно.
Shot пишет, что рабочих придавило бетонными блоками, скатившимися на бытовку из-за растаявшего снега.

Трагедия случилась на улице Ереванской, 4с2. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что число погибших людей при землетрясении на северо-западе Китая увеличилось до 118. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению, 105 человек погибли в провинции Ганьсу, ещё 13 в провинции Цинхай. При этом с 20 людьми в провинции Цинхай нет связи, ранены 182 человека. В районе, где произошло землетрясение повреждения несколько объектов связи, водоснабжения, транспорта, электроснабжения и другой инфраструктуры.

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#новости
#происшествие
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