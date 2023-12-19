В аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план «Ковер»

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Все воздушные судна направляются в Шереметьево.
Тг-канал «112» сообщает, что в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский объявлен план «Ковер». Сообщается о работе ПВО.
Подобный режим подразумевает под собой незамедлительную посадку, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Он объявляется при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.
Ранее сообщалось, что в небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Подобный режим подразумевает под собой незамедлительную посадку, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Он объявляется при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.
«Сегодня в 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит средствами ПВО в небе над Калужской областью.
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Мария Фирсова