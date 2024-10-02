Дегтярёв похвалил профессионализм экипажа борта с Чернышенко

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Министр спорта России Михаил Дегтярёв отметил профессиональные действия экипажа самолёта, на борту которого находилась российская делегация, следовавшая в Катар.
Самолёт был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана.
На борту находился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и другие члены делегации. Перелёт был прерван в связи с повышенной угрозой безопасности в воздушном пространстве региона.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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«Обстановка напряжённая, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — прокомментировал ситуацию Дегтярёв.
На борту находился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и другие члены делегации. Перелёт был прерван в связи с повышенной угрозой безопасности в воздушном пространстве региона.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова