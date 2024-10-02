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Дегтярёв похвалил профессионализм экипажа борта с Чернышенко

02 октября 2024, 06:15
Фото: istock/Sitikka

Фото: istock/Sitikka

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отметил профессиональные действия экипажа самолёта, на борту которого находилась российская делегация, следовавшая в Катар.
Самолёт был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

«Обстановка напряжённая, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — прокомментировал ситуацию Дегтярёв.


На борту находился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и другие члены делегации. Перелёт был прерван в связи с повышенной угрозой безопасности в воздушном пространстве региона.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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#самолет
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие показания друг на друга
02 октября 2024, 06:24

Фото: istock/shironosov

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.
Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них. Об этом сообщает РИА Новости.

Теракт произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек.

23 марта четверо исполнителей были задержаны в Брянской области при попытке скрыться и пересечь границу с Украиной. Всего по делу арестовано 12 человек, четверо из которых обвиняются в совершении теракта, остальные — в пособничестве. Им предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Позже пятеро фигурантов были этапированы из Дагестана, включая четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании террористов и подготовке другого теракта в Каспийске.

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#теракт
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Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании
02 октября 2024, 04:45

Фото: istock/OlFedv

Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Баязитова написала письмо своей сестре из исправительной колонии №1 во Владимирской области, где сообщила о своём прошении.

Журналистка была этапирована в ИК-1 после недели в СИЗО-1 во Владимире. В письме она также выразила недовольство тем, что не смогла получить форменную одежду в колонии, что, по её словам, может повлиять на её условно-досрочное освобождение из-за возможного нарушения режима.

Ранее, в декабре 2023 года, Владимир Путин допустил возможность амнистии для осужденных женщин. Этот вопрос поднимался членом СПЧ Евой Меркачевой на встрече с президентом, где был приведен в пример случай Баязитовой.

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и её соучастницу Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 годам колонии общего режима соответственно. Они были признаны виновными в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, угрожая разместить в сети негативную информацию о нескольких лицах.

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#подмосковье
#суд
#владимир путин
#спч
#сизо
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Экс-министр ЛНР найден мертвым в Подмосковье
Mash: тело бывшего министра энергетики ЛНР нашли в частном доме в Подмосковье
02 октября 2024, 04:03

Фото: istock/gorodenkoff

Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Причины его смерти пока не разглашаются.

Константин Завизенов родился в Перми и окончил Пермский государственный технический университет в 1996 году. Он занимал различные руководящие посты в российских энергетических структурах, в том числе в «Росэнергоатоме» и «Интер РАО ЕЭС», а с 2010 по 2016 годы занимался вопросами внутреннего контроля и управления рисками в этих организациях.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах незнакомец предложил школьнице подвезти её до дома и увёз в неизвестном направлении. Девочка спаслась, на полном ходу выпрыгнув из машины похитителя.

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#фсб
#министр
#лнр
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Метеоролог Позднякова опровергла данные о возможных пыльных бурях в Подмосковье
01 октября 2024, 22:12

Фото: iStock / Ghulam Hussain

Московская область не подвержена образованию пыльных бурь, поскольку в регионе не наблюдается способных вызвать их сильных ветров.
Об этом сообщила ведущий сотрудник информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Тем самым она опровергла появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о надвигающейся на Подмосковье с юга пыльной бури.
«У нас район, который не подвергается пыльным бурям, хотя мы пережили довольно сухой сентябрь. В прогнозе пыльной бури нет. Да и вообще у нас не предполагается такого сильного ветра, который мог бы ее вызвать. А вот на юге действительно отмечаются пыльные бури, так как территория находится на периферии антициклонов, и там довольно сильный ветер», – сказала метеоролог ТАСС.
Ранее сообщалось, что пыльные бури обрушились на несколько южных регионов России – Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, а также ЛНР.

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#осень
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В Тель-Авиве террористы с автоматами открыли огонь по людям на остановке
МИД Израиля: в Тель-Авиве уничтожили расстрелявших людей двух террористов
01 октября 2024, 20:47

Фото: istockphoto/Diy13

В Тель-Авиве уничтожили двоих террористов с автоматами, которые открыли огонь по людям на общественной остановке транспорта. Об этом сообщает 1 октября Telegram-канал израильского МИД.
«Двое террористов, вооруженных автоматами, открыли огонь по мирным жителям в Тель-Авиве. Террористы уничтожены», — сообщает правительство Израиля.

Этим вечером Иран организовал массированный ракетный удар по территории Израиля. Всего запустили около 500 баллистических ракет, часть из которых прорвали противовоздушную оборону ЦАХАЛ «Железный купол».

Представители Исламской Русублики назвали атаку на Израиль ответом на ликвидацию генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, которого убили по приказу премьер-министром еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

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#израиль
#правительство
#террористы
#иран
#удар
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В Москве одновременно сгорели семь кафе
01 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/grafoto

В Москве во вторник, 1 октября, одновременно сгорели семь кафе. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, пожар произошел на Складочной в Бутырском районе столицы, где мелкие здания кафе стоят вплотную друг к другу. При этом внутри находилось множество газовых баллонов, которые начали взрываться при распространении огня. Таким образом, пламя уничтожило сразу семь заведений общественного питания.

На место оперативно прибыли пожарные. В настоящее время огонь уже потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Во вторник также сообщалось, что шестерых человек вывели из горящего многоэтажного дома в деревне Ивакино Можайского округа работники Мособлпожспаса.

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#киев
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Готовили нападение на школьников: ФСБ показала видео допроса проукраинских радикалов
ФСБ опубликовала видео признания радикала о подготовке нападения на школьников
01 октября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Один из задержанных в России приверженцев радикального сообщества признался, что планировал нападение на одноклассников в школе. Видео допроса проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию, опубликовала ФСБ 1 октября.
«Хотел зайти в класс, принести оружие, подождать, пока все будут в классе», — говорит подросток в кадре.

На видеозаписи показано, как проукраинские радикалы испытывали зажигательные смеси, бросая бутылки с жидкостью в стену. При этом другой подросток стрелял из самодельного пистолета.



Всего обыски и задержания прошли в 78 регионах России в отношении 252 участников радикального движения, среди которых 156 несовершеннолетних, сообщает ФСБ. Задержали 39 сторонников запрещенных украинских террористических организаций. Возраст задержанных от 14 до 35 лет.
«Установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — говорится в официальном сообщении ФСБ России.

У задержанных забрали огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и компоненты для взрывчаток. Во время обысков нашли пропагандистскую литературу и символику украинских террористических организаций.

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#подросток
#оружие
#фсб
#боеприпасы
#украина
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ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию в регионах
01 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/irene_rebrova

Силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Сотрудники ФСБ и СК РФ совместно с полицейскими провели оперативно-розыскные мероприятия в 78 российских регионах в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, среди которых 156 человек оказались несовершеннолетними.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей» — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент установлено, что девять несовершеннолетних задержанных планировали вооруженное нападение в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах большого скопления людей.

В ходе обысков у преступников изъяли оружие, боеприпасы, составляющие для изготовления СВУ.

Уточняется, что выйти на след радикалов стало возможно после их переписки в мессенджере «Discord» с украинскими кураторами. Там участники получали инструкции по подготовке к вооруженным нападениям, изготовлению взрывчатых веществ и другую подобную информацию.

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#нападение
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#оружие
#фсб
#боеприпасы
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#человек
#сотрудники
#ск рф
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В Подмосковье девочка на полной скорости выпрыгнула из машины похитителя
01 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/igoriss

В подмосковных Мытищах незнакомец предложил школьнице подвезти её до дома и увёз в неизвестном направлении. Девочка спаслась, на полном ходу выпрыгнув из машины похитителя.
Несовершеннолетняя выходила из магазина «Пятёрочка», когда её окликнул незнакомый мужчина и предложил подвезти до дома. Девочка сначала отказывалась, но «доброжелатель» был настойчив и усадил её в машину. Школьница почти сразу поняла, что допустила ошибку и стала просить водителя остановить машину, но тот не реагировал на её просьбы.

Тогда отважная девочка отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и на полной скорости выпрыгнула из машины. При падении ребёнок получил многочисленные травмы. У неё закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости руки, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас юная жительница Подмосковья находится в больнице.

Мать девочки беспокоится, что полиция ничего не предпринимает для поиска похитителя. Им показали записи с камер видеонаблюдения, на которых её дочь указала несколько машин, похожих на ту, на которой её пытались увезти. Однако, по словам женщины, после этого к ним с дочерью даже ни разу не приходили следователи.

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#машины
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#школьница
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