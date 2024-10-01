Фото: iStock/Sitikka
Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Борт авиакомпании «Россия» Boeing 737, совершавший рейс из Москвы в Калининград, произвел аварийную посадку», — рассказал собеседник.
Отмечается, что причиной инцидента стало срабатывание датчика неисправности шасси. Он добавил, что самолет приземлился в штатном режиме в запланированное время в 10:20.
Ранее сообщалось, что представитель ВВС США генерал Грегори Грийо пожаловался на российского пилота истребителя Су-35С. Его резкий манёвр напугал американских лётчиков в небе над акваторией океана вблизи Аляски.
До этого стало известно, что пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Представился ВСУшником и грозился взорвать борт: в Египте неизвестный сорвал рейс в Россию
Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира
Еще один советский самолет столкнулся с американским в Калифорнии
Дарья Осипова