Аэропорт Волгограда закрывали для вылета и приема самолетов

С 15 по 17 мая в Москве в Инновационном центре «Сколково» проходит крупнейшее публичное ежегодное событие в сфере закупок – Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.