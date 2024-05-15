Аэропорт Волгограда закрывали для вылета и приема самолетов

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В Волгограде в среду закрывали международный аэропорт для вылета и приема самолетов. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/5808977/
Об этом рассказало РИА Новости. Приблизительно с 19:00 аэропорт не принимал самолеты на посадку и не выпускал их. Как сообщили в воздушной гавани, задерживались рейсы в Москву, Петербург, а также вылет в Стамбул. Уже через час все ограничения полетов в аэропорту Волгограда удалось снять.
По предварительным данным, в небе над регионом ввели план «ковер». Его объявляют, если в воздушном пространстве замечены нежелательные летающие объекты.
Утром в среду ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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По предварительным данным, в небе над регионом ввели план «ковер». Его объявляют, если в воздушном пространстве замечены нежелательные летающие объекты.
Утром в среду ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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Алёна Самарева