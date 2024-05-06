Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и резко пошёл на снижение

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Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Москва – Оренбург, подал сигнал тревоги и повернул на Москву, следует из данных сервиса Flightradar.
По предварительным данным, на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация.
Отмечается, что в настоящее время лайнер следует в сторону Москвы. Он снизился до высоты три тысячи метров. Всего самолёт провёл в полёте 30 минут.
Позднее стало известно, что рейс пропал из сервиса Flightradar.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили увеличить штрафы за противоправные действия пассажиров на борту. Максимальная сумма составит 12 тысяч рублей. Её обязан будет выплатить пассажир, который не выполнил требование командира судна.
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Отмечается, что в настоящее время лайнер следует в сторону Москвы. Он снизился до высоты три тысячи метров. Всего самолёт провёл в полёте 30 минут.
Позднее стало известно, что рейс пропал из сервиса Flightradar.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили увеличить штрафы за противоправные действия пассажиров на борту. Максимальная сумма составит 12 тысяч рублей. Её обязан будет выплатить пассажир, который не выполнил требование командира судна.
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Анастасия Чинкова