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Самолет едва не сел на Ярославское шоссе и напугал водителей

На Ярославском шоссе в Подмосковье водителей напугал снизившийся самолет
12 мая 2024, 18:26
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».
Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину.

Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Инцидент зафиксирован в Подмосковье, в Пушкинском городском округе, уточнил Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО».





Росавиация начала по этому поводу расследование. По данным ведомства, хулиганил пилот учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 чехословацкого производства. В Росавиации поведение летчика назвали «неприемлемым».

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В Астрахани еще три человека умерли от отравления неизвестным веществом
СК: в Астрахани еще три человека умерли от отравления неизвестным веществом
12 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Три новых случая смерти от неизвестного вещества были зарегистрированы в Астрахани. Таким образом общее число погибших выросло до восьми человек, сообщает Следственный комитет России по Астраханской области.
«В Астрахани было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с гибелью трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом», — гласит сообщение.
Уточняется, что дело было открыто по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района Астрахани, как по месту жительства, так и около дома, скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, которые употребили наркотические вещества. Предварительная причина смерти указанных жителей — отравление неизвестным веществом.

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#дома
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Количество погибших при теракте в Белгороде возросло до пяти
12 мая 2024, 18:29

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при обрушении подъезда десятиэтажного дома в Белгороде, об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 12 мая киевский режим в очередной раз обстрелял Белгородскую область. Российские силы ПВО отразили атаку ракет ВСУ, однако, обломок одной из них попал в десятиэтажный жилой дом, после чего обрушился целый подъезд.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, под завалами всё ещё могут оставаться люди. Так, пропавшей числятся бабушка и её внучка, которые жили в квартире на пятом этаже разрушенного подъезда.

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#белгородская область
#мчс
#труп
#всу
#ракета
#теракт
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Российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП
Участник Олимпийских игр в составе сборной России Сысоев погиб в ДТП
12 мая 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Российский триатлонист Игорь Сысоев, участвовавший в Олимпийских играх в Афинах и Пекине, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).
ФТР выразила соболезнования родственникам и близким Сысоева. В заявлении Федерации отмечается, что он был выдающимся спортсменом и профессионалом.

На Олимпийских играх в Афинах Сысоев занял 15-е место, а через четыре года в Пекине достиг девятого места.

Ранее известный российский велогонщик, бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич ушел из жизни в возрасте 35 лет.

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#шоссе
#соболезнования
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Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде
Мирошник: иностранные спонсоры имеют прямое отношение к теракту в Белгороде
12 мая 2024, 17:35

Фото: МЧС России

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что иностранные спонсоры режима в Киеве прямо связаны с терактом в Белгороде, и они несут ответственность за этот акт.
В своем Telegram-канале он утверждает, что именно западные страны снабдили украинских боевиков оружием, обучили их военному делу и финансировали их. После этого они предоставили им международную поддержку, что, по его мнению, легализует их военные действия и защищает от международного уголовного преследования.

Мирошник также отметил, что это временное явление, так как «киевский режим, его боевики и полевые командиры обязательно будут нести ответственность за совершенные деяния».

12 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после чего город подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого обстрела обрушился подъезд многоэтажного жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших гражданах города, включая двух несовершеннолетних.

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#режим
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Гладков: Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома
12 мая 2024, 17:27

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал губернатор.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Напомним, 12 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО отразили очередную атаку украинских ракет на Белгородскую область. Осколок одной из них попал по жилому десятиэтажному дому на улице Щорса.

В результате попадания осколка обрушился целый подъезд многоквартирного дома.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, под завалами могут оставаться люди.

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#погибший
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Против водителя упавшего в Мойку автобуса открыто дело о фиктивной регистрации мигрантов
СК завел против водителя Курбонова дело о фиктивной регистрации мигрантов
12 мая 2024, 16:50

Фото: пресс-службе судов Петербурга

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в период с февраля по март 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в своей квартире.

В связи с выявленным преступлением следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу начали уголовное преследование по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял рейсовым автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Мойку.

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Под завалами белгородской многоэтажки может находиться семья из трёх человек
12 мая 2024, 16:08

Фото: пресс-службе судов Петербурга

Под завалами обрушившегося в Белгороде многоэтажного дома может оставаться семья из трёх человек, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, под завалами может находиться семья Гнедыш с пятого этажа — бабушка, мама Екатерина и её 8-летняя дочь Аврора.

Всего пропавшими без вести числятся десять человек.

В Минобороны РФ сообщили, что подъезд 10-этажного дома рухнул из-за попадания в него осколка украинской ракеты.

На месте завалов продолжают работать спасатели, которым несколько раз приходилось покидать место работы из-за непрекращающихся сигналов ракетной опасности.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за страшным терактом в Белгороде стоит режим Владимира Зеленского, который спонсируют западные кураторы.

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Mash: ВСУ пытаются повторно ударить по разрушенному дому в Белгороде
12 мая 2024, 14:56

Фото: МЧС России

Украинские войска пытаются повторно ударить в жилой дом на улице Щорса в Белгороде, где работают спасатели, пишет Telegram-канал Mash.
Как отметил источник, в городе вновь звучит сигнал ракетной опасности. Сотрудники МЧС и волонтёры вынуждены прерывать поиски и отходить в убежище из-за угрозы прилёта.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированном обстреле, совершенном Вооруженными силами Украины, в результате чего в десятиэтажном доме произошло обрушение всего подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого теракта.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе отражения террористической атаки со стороны Украины, средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Осколки одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом на улице Щорса. По официальным данным число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде увеличилось до 18 человек.

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Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали на два месяца
12 мая 2024, 13:59

Фото: объединенная пресс-служба судов города

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, Рахматшоха Курбонова до 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Курбонов признал свою вину в том, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой.

Днем 10 мая под управлением Курбонова рейсовый автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Согласно данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус потерял управление, пробил ограду моста и упал в реку Мойку.

Спасатели эвакуировали девять человек из автобуса, однако семь пассажиров погибли.

Водителя автобуса задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.

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