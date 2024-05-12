Самолет едва не сел на Ярославское шоссе и напугал водителей

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На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».
Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину.
Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Инцидент зафиксирован в Подмосковье, в Пушкинском городском округе, уточнил Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО».
Росавиация начала по этому поводу расследование. По данным ведомства, хулиганил пилот учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 чехословацкого производства. В Росавиации поведение летчика назвали «неприемлемым».
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Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Инцидент зафиксирован в Подмосковье, в Пушкинском городском округе, уточнил Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО».
Росавиация начала по этому поводу расследование. По данным ведомства, хулиганил пилот учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 чехословацкого производства. В Росавиации поведение летчика назвали «неприемлемым».
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Артем Кузьмин