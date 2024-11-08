Аэропорты Финляндии перешли на старую радионавигацию из-за проблем с GPS

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Два восточных аэропорта Финляндии, Йоэнсуу и Савонлинна, близко расположенные к российской границе, вынуждены были перейти на устаревшую радионавигационную систему 1960-х годов — DME, всенаправленный дальномерный радиомаяк.
Финское издание Yle сообщает, что оборудование было снова введено в эксплуатацию в сентябре 2024 года, а в будущем его планируют использовать и в аэропорту Лаппеенранта.
Проблемы начались, когда самолет Finnair из Хельсинки не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев GPS.
Ситуация привела к обвинениям со стороны министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, которые заявили, что Россия намеренно подавляет работу GPS и мешает авиационному сообщению в Балтийском регионе. По их словам, случаи помех участились после начала российской операции на Украине.
Кроме того, авиакомпания Transavia ранее приостановила полеты в Финляндию, ссылаясь на аналогичные проблемы с навигацией, вызванные возможными помехами со стороны России.
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Проблемы начались, когда самолет Finnair из Хельсинки не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев GPS.
Ситуация привела к обвинениям со стороны министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, которые заявили, что Россия намеренно подавляет работу GPS и мешает авиационному сообщению в Балтийском регионе. По их словам, случаи помех участились после начала российской операции на Украине.
Кроме того, авиакомпания Transavia ранее приостановила полеты в Финляндию, ссылаясь на аналогичные проблемы с навигацией, вызванные возможными помехами со стороны России.
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Мария Моисеева