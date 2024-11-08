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Аэропорты Финляндии перешли на старую радионавигацию из-за проблем с GPS

Помехи GPS заставили аэропорты Финляндии вернуться к старым технологиям 1960-х годов
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Два восточных аэропорта Финляндии, Йоэнсуу и Савонлинна, близко расположенные к российской границе, вынуждены были перейти на устаревшую радионавигационную систему 1960-х годов — DME, всенаправленный дальномерный радиомаяк.
Финское издание Yle сообщает, что оборудование было снова введено в эксплуатацию в сентябре 2024 года, а в будущем его планируют использовать и в аэропорту Лаппеенранта.

Проблемы начались, когда самолет Finnair из Хельсинки не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев GPS.



Ситуация привела к обвинениям со стороны министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, которые заявили, что Россия намеренно подавляет работу GPS и мешает авиационному сообщению в Балтийском регионе. По их словам, случаи помех участились после начала российской операции на Украине.

Кроме того, авиакомпания Transavia ранее приостановила полеты в Финляндию, ссылаясь на аналогичные проблемы с навигацией, вызванные возможными помехами со стороны России.

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#оборудование
#полеты
#авиакомпания
#операции
В домах Подмосковья в октябре устранили 2,2 тыс. нарушений в содержании подвалов
07 ноября 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья за месяц провели более 2,2 тыс. работ по устранению нарушений в содержании подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Подвальное помещение – многофункциональный элемент дома, закрытый от посторонних. Именно в подвале начинаются все жизнеобеспечивающие процессы МКД – отопление, электро- и водоснабжение. Там регулярно проводят замеры температурно-влажностного режима; обеспечивают чистоту и доступность прохода; защищают их от проникновения грызунов и насекомых», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, сотрудники управляющих компаний ежедневно контролируют состояние подвалов. При необходимости специалисты устраняют течи, осушают подвальные помещения, обрабатывают их от насекомых и грызунов.

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#минчистоты
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#управляющая компания
#ук
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Синоптик Вильфанд раскрыл опасность череды мороза и потепления
Синоптик Вильфанд: Череда мороза и тепла может привести гололедицу на дорогах
07 ноября 2024, 21:30

Фото: iStock/CristiNistor

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.
«Потепление — это не радостное событие, потому что при температуре, если аномалия превышает плюс 5-6°C, частых повторениях оттепельной погоды на дорогах гололедица, осадки во всех трёх фазах: и в виде мокрого снега, снега, дождя. Но прогнозировать эти опасные явления зимой удаётся с хорошей долговременностью: зимние процессы более предсказуемы», — объяснил в беседе с NEWS.ru Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».

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#осадки
#гололедица
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Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников
07 ноября 2024, 20:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 350 человек приняли участие в Форуме приёмных семей, который прошёл в Московской области. Как сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, среди участников были лучшие приёмные семьи. Гостями стали кандидаты в приёмные родители, сотрудники служб сопровождения замещающих семей, специалисты органов опеки.
Форум приёмных семей в Московской области проводится с 2014 года в целях развития системы сопровождения и поддержки приемных семей.
«Наш регион входит в пятёрку лучших, где дети-сироты воспитываются именно в семьях. Перед нами серьёзный вызов: мы идём по пути не только приоритетного устройства детей в семью, то есть усыновления, но и заботимся о тех ребятах, которые вынуждены покинуть родную семью на какое-то время. Мы уходим от системы госучреждений, потому что каждый ребенок должен жить в семье, даже если это временная приёмная семья», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В деловой части форума выступили эксперты и опытные приёмные родителей. Обсуждали, как преодолеть трудности в воспитании детей; как пройти сложные периоды и как решиться на важные решения, где получить помощь. Приёмные родители поделились своими лайфхаками, а эксперты прокомментировали эти методы с профессиональной точки зрения.

На форуме также наградили лучшие приёмные семьи Московской области и специалистов, принимающих активное участие в оказании им помощи. Награды получили и победители конкурса «Приёмная семья Подмосковья 2024».

Программа форума включила также выставку-квест «Эволюция семьи». Участникам предложили пройти этапы жизни приёмной семьи от момента принятия решения взять ребёнка до выпуска его во взрослую жизнь.

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#минсоцразвития мо
#приёмные родители
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#дети
#семьи с детьми
#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
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Минчистоты проверило более 27 тыс. подмосковных домов на наличие тепла
07 ноября 2024, 20:15

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала октября около 19 тыс. раз обеспечили работоспособность завоздушенных систем отопления в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Завоздушивание системы отопления – процесс, препятствующий равномерному горячему водоснабжению и прогреву отопительных приборов в квартирах из-за сгустков воздуха. Инспекторский состав ведомства лично проверил более 27 тыс. домов на наличие тепла жилых помещениях», – сказали в пресс-службе.
Жителям напомнили, что, если не во всех квартирах МКД есть отопление, следует обратиться в управляющую компанию или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья. Также нужно предоставить доступ в квартиру специалисту управляющей компании для проведения развоздушивания.

По итогам работ требуется подписать подготовленный УК акт об устранении нарушения в содержании отопительных приборов.

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#минчистоты
#отопительный сезон
#отопление
#московская область
#подмосковье
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Участниками марафона «Знание. Первые» стали 200 представителей Подмосковья
07 ноября 2024, 19:56

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Около 200 представителей Подмосковья приняли участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который завершился 7 ноября. Темами стали перспективные отрасли для самореализации и вклад молодёжи в будущее страны, сообщили в пресс-службе организаторов.
С 4 по 6 ноября флагманский проект Российского общества «Знание» впервые в истории охватил все федеральные округа страны, включая новые регионы. На девяти площадках собрались свыше 25 тыс. молодых людей, миллионы зрителей присоединились к онлайн-трансляции.
«По результатам соцопроса, проведённого в дни марафона «Знание. Первые», 90% сказали, участники тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми – интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами. Тогда они становятся настоящими образцами для подражания», – подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Центральным местом встречи участников осеннего марафона «Знание. Первые» стал столичный «Манеж». В День народного единства, программу поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске. Была также доступна онлайн-трансляция событий марафона. За три дня на нём выступили 142 лектора – лидеры бизнеса, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои спецоперации.

Как сообщил Кириенко, следующий, весенний просветительский марафон Российского общества «Знание» пройдёт с 6 по 8 мая 2025 года. Его посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#просвещение
#общество знание
#подмосковье
#московская область
#россия
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Гендиректор Ralf Ringer предстанет перед судом за неуплату налогов на 588 млн
07 ноября 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Zolnierek

Прокуратура города Москвы направила в суд материалы уголовного дела в отношении генеральных директоров АО «Ральф Рингер» и ООО «Промснабпоставка». Они обвиняются в налоговых махинациях на общую сумму свыше 588 миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В релизе указано, что 50-летние топ-менеджеры обвиняются по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и части 5 статьи 33 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), в зависимости от роли и степени участия в совершённых преступлениях. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд города Москвы, где будет рассмотрено по существу.

Как считают следователи, фигуранты, используя реквизиты и данные расчётных счетов 14 аффилированных организаций, задействовали подконтрольную компанию ООО «Промснабпоставка» и вносили в налоговые декларации фиктивные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой организацией. В результате фирма Ralf Ringer не уплатила налоги на добавленную стоимость (НДС) за два года на сумму более 588 миллионов рублей.

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#суд
#уголовное налоги
#следователи
#ук
#данные
#рф
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Останина объяснила необходимость создания детсадов при вузах
07 ноября 2024, 18:27

Фото: iStock/Quique Olivar Gomez

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о востребованности создания детских садов при вузах, поскольку многие молодые родители являются студентами или аспирантами.
«Особенно для малышей детский садик нужен, поскольку аспиранты молодые создают семьи. Да и у студентов, если они, условно, родили на младших курсах, то уже ребенок после трех лет придет в детский сад», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Останина.

Она отметила, что уже сейчас правительство реализует меры поддержки молодым семьям в разных регионах страны.

А RT запустил новый проект о семьях, которые решили переехать в Россию и обрели здесь настоящую Родину и дом. Так, в первой серии зрители узнают историю семьи Максима и Галины Кибалка, которые приехали из Израиля. Из-за поддержки нашей страны в специальной военной операции, а также отстаивания традиционных семейных ценностей, из-за чего семья подвергалась травле, им пришлось покинуть Израиль и перебраться в РФ. Отмечается, что депутат Госдумы РФ Мария Бутина уже помогла семье урегулировать вопросы с документами по гражданству.

Ранее сообщалось, что серию новых бесплатных творческих мастер-классов проведёт для детей в ноябре в парке Мира в подмосковных Мытищах клуб «Семья».

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#рф
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Каширские школьники побывали с экскурсией на биостанции «Кропотово»
07 ноября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию по биостанции «Кропотово» провёл для увлекающихся биологией старшеклассников каширской школы №4 научный руководитель станции, старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития Олег Брандлер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На биостанции работают сотрудники многих лабораторий Института биологии развития им. Н.К. Кольцова. Кропотовская биостанция является местом деятельного сотрудничества с учеными многих российских и зарубежных научно-исследовательских учреждений», — сказал Олег Брандлер.
Он добавил, что сейчас на станции выводят новые сорта гречихи, петунии, одуванчика и календулы. Кроме того, здесь проводятся эксперименты с животными — здесь находится питомник по разведению русской выхухоли, идёт изучение коммуникативных способностей комаров и генетики пчёл.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#биология
#экскурсия
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В 220 подмосковных домах в октябре отремонтировали пандусы и перила
07 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В октябре от жильцов многоквартирных домов Подмосковья поступило более 220 заявок на ремонт пандусов, перил и ступеней. Все обращения управляющие компании отработали, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ремонт проведён под контролем инспекторов ведомства. Согласно правилам, пандусы должны быть оснащены поручнями и иметь небольшой угол наклона. Это делает конструкцию безопасной и удобной для всех групп населения.
«В октябре специалисты управляющих организаций заменили устаревшие или повреждённые элементы, устранили дефекты конструкций, выполнили покраску», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в случае необходимости ремонта в местах общего пользования нужно обращаться в свою управляющую компанию. Если УК не реагирует на заявки, можно сообщить о проблеме в территориальный отдел министерства.

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