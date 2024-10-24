В Красноярске приземлился самолет, оставивший 6 пассажиров и весь багаж в Китае

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Самолет авиакомпании «Россия» бросил шестерых пассажиров в аэропорту Китая и не привез багаж других участников рейса. Об этом сообщил портал ngs.24.ru.
Согласно сообщению, 22 октября российский Boеing 737 летел из Саньи в Красноярск. В аэропорту людям объявили, что авиакомпания предлагает шестерым пассажирам остаться в Китае еще два дня за счет перевозчика. Однако оставаться никто не хотел. Тогда сообщили, что последние шесть человек в очереди будут сняты с рейса, после чего началась паника и давка. В итоге люди так и остались в аэропорту.
Одна из пассажирок рассказала, что в самолете было достаточно свободных мест и непонятно, зачем нужно было бросать шестерых людей.
Когда самолет приземлился, пассажиры узнали, что весь их багаж также остался в Китае. Его обещают привезти 25-26 октября.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
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Одна из пассажирок рассказала, что в самолете было достаточно свободных мест и непонятно, зачем нужно было бросать шестерых людей.
Когда самолет приземлился, пассажиры узнали, что весь их багаж также остался в Китае. Его обещают привезти 25-26 октября.
«Я понимаю, когда теряется багаж, два-три чемодана, но, когда полностью, целиком, это уже, я считаю, издевательство», — возмутилась участница рейса.В авиакомпании «Россия» пояснили, что людей и весь багаж пришлось оставить из-за ограничений коммерческой загрузки, которые были введены из-за сильного ветра. По данным перевозчика, пятерых пассажиров переоформили на рейс Санья — Новосибирск, а одного отправили через Шереметьево.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
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Элина Позднякова