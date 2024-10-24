Авиакомпания уволила пилота после жёсткой посадки самолёта в аэропорту Сочи

Фото: istockphoto/Sitikka
Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота, совершившего жёсткую посадку в сочинском аэропорту Адлер. В августе этого года лётчик допустил при приземлении касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы.
Речь идёт о 57-летнем Олеге Ряполове, сообщает РБК. Он — опытный пилот, раньше летал в составе авиационной группы «Русские Витязи». Тем не менее, специальная комиссия, сообразуясь с результатами проведённого расследования, пришла к выводу, что командир экипажа воздушного судна Boeing 737-800 допустил серьёзный просчёт, ставший причиной критического авиационного инцидента.
Расследование, проведённое экспертами и техниками, показало, что причиной происшествия стали ошибки пилотирования, которые привели к отделению авиалайнера от взлётно-посадочной полосы (ВПП) после первого приземления. Самолёт словно «подпрыгнул». Отклонение Ряполовым штурвала привело к «задиранию носа» воздушного судна, из-за чего при повторном приземлении оно коснулось ВПП хвостовой частью.
Фото: istockphoto/rebius
Борт до сих пор находится в Сочи, у него многочисленные повреждения обшивки в задней части фюзеляжа. В пресс-службе компании подчеркнули, что профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и экипажа, а также за сохранность вверенной ему техники. Это непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает на него особые обязательства. Учитывая, что Ряполов уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, лётчика решено было уволить.
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Расследование, проведённое экспертами и техниками, показало, что причиной происшествия стали ошибки пилотирования, которые привели к отделению авиалайнера от взлётно-посадочной полосы (ВПП) после первого приземления. Самолёт словно «подпрыгнул». Отклонение Ряполовым штурвала привело к «задиранию носа» воздушного судна, из-за чего при повторном приземлении оно коснулось ВПП хвостовой частью.
Фото: istockphoto/rebius
Борт до сих пор находится в Сочи, у него многочисленные повреждения обшивки в задней части фюзеляжа. В пресс-службе компании подчеркнули, что профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и экипажа, а также за сохранность вверенной ему техники. Это непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает на него особые обязательства. Учитывая, что Ряполов уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, лётчика решено было уволить.
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Александр Бойцов