Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не отправляют и не принимают самолеты

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Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды, 17 апреля, не принимают и не отправляют воздушные суда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
По информации источника, в Нижнем Новгороде данные временные ограничения уже сняты. Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai из-за обрушившейся на ОАЭ непогоды временно приостанавила все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник, 16 апреля, сорок пять прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на Эмираты проливных дождей.
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В ведомстве подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai из-за обрушившейся на ОАЭ непогоды временно приостанавила все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник, 16 апреля, сорок пять прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на Эмираты проливных дождей.
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Екатерина Коршунова