Правительство определило ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам

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Правительство РФ определило «Государственную транспортную лизинговую компанию» единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Сообщается, что по государственному гражданскому заказу беспилотные авиационные системы могут заказать 29 ведомств и подведомственных учреждений, в том числе Авиалесохрана, Росгвардия, Рослесхоз и иные.
«Государственная транспортная лизинговая компания» основана в 2001 году. Занимается поставками в лизинг спецтехники, а также воздушного, беспилотного, водного и железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Боевая машина получила большой каркас со стальными листами, которые прикрывают крышу и борта танка.
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«Государственная транспортная лизинговая компания» основана в 2001 году. Занимается поставками в лизинг спецтехники, а также воздушного, беспилотного, водного и железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Боевая машина получила большой каркас со стальными листами, которые прикрывают крышу и борта танка.
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Екатерина Коршунова