Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая

Фото: iStock/frentusha
Авиакомпания Flydubai из-за обрушившейся на ОАЭ непогоды временно приостанавливает все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля. Об этом сообщается в заявлении компании.
По информации Telegram-канала Mash, в международном аэропорту Дубая в порядке живой очереди пассажирам выдают билеты на утренние и дневные рейсы. При этом людей не обеспечивают питанием и номерами в гостинице на время ожидания рейса.
Международный аэропорт Дубая отменил во вторник, 16 апреля, сорок пять прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на Эмираты проливных дождей.
Напомним, обильные осадки начали выпадать в понедельник, 15 апреля. Отмечается, что на следующий день началась вторая волна непогоды.
Читайте также:
Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
Самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково»
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Сочи в Москву
Международный аэропорт Дубая отменил во вторник, 16 апреля, сорок пять прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на Эмираты проливных дождей.
Напомним, обильные осадки начали выпадать в понедельник, 15 апреля. Отмечается, что на следующий день началась вторая волна непогоды.
Читайте также:
Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
Самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково»
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Сочи в Москву
Екатерина Коршунова