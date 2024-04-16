Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Сочи в Москву

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Пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел на борту Airbus A320, который выполнял рейс из Сочи в Москву утром 12 апреля. Из-за того, что пилот пролил чай, сгорел блок системы предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе TCAS, а в кабине пилотов появился запах гари.
После в аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Приземление прошло благополучно.
Ранее сообщалось, что у самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
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После в аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Приземление прошло благополучно.
Ранее сообщалось, что у самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
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Екатерина Коршунова