Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили свою работу

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В аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля временно приостановлена работа. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов», — пишет в telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в Иваново введены с 02:45 по московскому времени. Приостановка работы нижегородского аэропорта продолжается с 03:07. Воздушная гавань Ярославля перестала принимать рейсы в это же время. О причинах введения ограничений не сообщается.
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