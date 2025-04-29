Путин переименует волгоградский аэропорт в Сталинград

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Президент России Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград. Об этом заявил сам глава государства в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
«Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ», — цитирует слова Путина telegram-канал «Кремль. Новости».
Президент во вторник прибыл с визитом в Волгоградскую область, где и встретился с губернатором Бочаровым. Последний сам рассказал Путину о таком желании ветеранов ВОВ и специальной военной операции.
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