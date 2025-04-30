В Рыльске Курской области дроны ВСУ ударили по детскому саду и жилым домам

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В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным и одному частному дому, а также по детскому саду. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
В инциденте пострадали несколько местных жителей. Среди них 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, у которых зафиксированы резано-ушибленные ранения. Оба госпитализированы в больницу.
К тому же один из пострадавших 1975 года рождения отказался от медицинской помощи. У него резаные раны руки и ноги. Удар по многоквартирному дому привел к возгоранию кровли. Пламя уже потушено. На месте происшествия находятся экстренные службы.
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Иван Мусатов