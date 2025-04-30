ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера

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ФСБ России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ведомство поделилось материалами на своей официальном сайте.
В архивных документах подробнее рассказывается о событиях в бункере Гитлера до и после его самоубийства. К тому же в материалах сообщается о задержании группой «Смерш» людей из ближайшего окружения фюрера. Среди них были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер.
Напомним, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере 30 апреля 1945 года. Это произошло в столице Германии Берлине, окруженном войсками советской армии.
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Напомним, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере 30 апреля 1945 года. Это произошло в столице Германии Берлине, окруженном войсками советской армии.
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Иван Мусатов