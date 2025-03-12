Аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова приостановили работу

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В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Информация о приостановке работы аэропортов появилась в 23:00.
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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Уже в 23:25 появилось сообщение о приостановке работы волгоградского аэропорта.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23:10 МСК введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — рассказал Кореняко.
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Иван Мусатов