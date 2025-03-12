В Москве ожидается 9-балльный шторм

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В пятницу, 14 марта, на Москву обрушится девятибалльный шторм. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму"», — рассказал эксперт РИА Новости.
По словам специалиста, ветер такой силы оказывает давление в 30-35 килограммов на метр площади. Данное явление приводит к повреждению деревьев и шифера на крышах. К тому же будет затруднено движение пешеходов. Высока вероятность сноса шатких конструкций на улицах.
При этом шторм может распространиться на всю Центральную Россию. В частности непогода будет от Верхневолжья до Черноземья. После шторма ожидается резкое похолодание.
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Иван Мусатов