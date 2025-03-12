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В Москве ожидается 9-балльный шторм

В Москве 14 марта ожидается 9-балльный шторм
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

В пятницу, 14 марта, на Москву обрушится девятибалльный шторм. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму"», — рассказал эксперт РИА Новости.

По словам специалиста, ветер такой силы оказывает давление в 30-35 килограммов на метр площади. Данное явление приводит к повреждению деревьев и шифера на крышах. К тому же будет затруднено движение пешеходов. Высока вероятность сноса шатких конструкций на улицах.

При этом шторм может распространиться на всю Центральную Россию. В частности непогода будет от Верхневолжья до Черноземья. После шторма ожидается резкое похолодание.

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Аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова приостановили работу
12 марта 2025, 23:55

Фото: iStock/aapsky

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Информация о приостановке работы аэропортов появилась в 23:00.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уже в 23:25 появилось сообщение о приостановке работы волгоградского аэропорта.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23:10 МСК введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — рассказал Кореняко.

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В Госдуме предлагают ввести жилищные вклады
12 марта 2025, 19:09

Фото: iStock/kostya6969

В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект о жилищных вкладах — новом виде депозитов, которые должны помочь россиянам копить деньги на покупку квартиры. Об особенностях таких вкладов рассказал депутат Анатолий Аксаков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, люди смогут копить деньги на жилищных депозитах с правом на оформление ипотеки в будущем, а также использования денег для первого взноса или полной покупки квартиры.
«Предполагается, что банки будут предлагать для держателей таких депозитов специальные условия – повышенную ставку по жилищным вкладам и/или пониженную ставку по ипотеке. Помимо этого, преимуществом жилищных вкладов станет повышенная страховая защита – до 10 млн рублей вместо стандартных 1,4 млн для обычных депозитов. По мнению Аксакова, это сделает данный вид накоплений более привлекательным и надежным для граждан», — отмечает издание.
Аксаков подчеркнул, что система жилищных вкладов позволит создать прогнозируемый спрос на ипотеку в будущем и расширить ресурсную базу банков.

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Депутат Бессараб: трудовое законодательство в России защищает беременных
12 марта 2025, 18:58

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Современное трудовое законодательство в России защищает беременных женщин. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, перечислив некоторые льготы и нормы, которые выполняют данную функцию.
«Например, беременной женщине предоставляется легкий труд. Часть оплаты отпуска по беременности и родам выплачивается от работодателя. Выплачиваются взносы из фонда социального страхования, но за женщиной сохраняется место работы. Поэтому была введена специальная статья в Уголовный кодекс об ответственности работодателей за неприем женщины из-за беременности на работу или увольнение беременной женщины», — поделилась парламентарий в беседе с RT.
Бессараб также прокомментировала ситуацию, когда курьеры начали массово переходить на работу в заводские цеха. В разговоре с Общественной Службой Новостей депутат пояснила, что такие люди делают выбор в пользу стабильного заработка, соцгарантий, оплачиваемого больничного, фиксированного графика и расширенного ДМС, пусть и теряют небольшую часть дохода.
«На заводе работа с восьми утра до пяти вечера, со всеми социальными гарантиями, выплатами, льготами. Формируются пенсионные сбережения, работодатель отчисляет взносы в фонд социального страхования, больничные оплачиваются. Можно рассчитывать на трудовой отпуск, и он тоже оплачивается», — отметила она.
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Киберэскперт раскрыл опасность сдачи аккаунта в аренду
Киберэксперт Бедеров: переданный в аренду аккаунт могут использовать мошенник
12 марта 2025, 18:47

Фото: iStock/artoleshko

Сдача в аренду аккаунта в мессенджере опасна тем, что арендатором может оказаться мошенник, который будет использовать его в преступных целях. Об этом заявил эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его словам, правоохранители могут привлечь владельца такого аккаунта к ответственности.
«Если при регистрации будут указаны данные, подтвержденные, принадлежащие другому лицу, физическому, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, то, конечно же, они прежде всего обратят внимание на такого рода человека и попытаются привлечь его к ответственности как лицо, которое было идентифицировано в ходе расследования», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
Тем временем киберэксперт «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной назвал самые распространенные способы взлома электронной почты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, специалист указал на программы по подбору паролей, которые легко могут взломать простые комбинации, а также фишинговые письма с водоносными вложениями. Водяной призвал пользоваться сложными паролями или менеджерами паролей и включать двухфакторную аутентификацию.
«Включайте двухфакторную аутентификацию. Она будет сообщать о каждом запросе об авторизации и требовать ввести дополнительный пароль, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления», — приводят в издании слова эксперта.
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Психолог объяснила, почему происходит буллинг на работе
Психолог Сальникова: буллинг на работе случается из-за инфантильности
12 марта 2025, 18:45

Фото: iStock/fizkes

Проведенного с сентября 2024 года по февраль 2025 года исследование показало, что среди 308 человек, 76% респондентов заявили, что работали в организациях, где сталкивались с буллингом. При этом в 2022 году этот показатель составлял 63%.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что изначально буллинг — это негативные действия, специально направленные на одного ребенка остальным детским коллективом.

«Когда мы говорим про буллинг, мы имеем в виду детский коллектив. Это понятие появилось не так давно, еще лет 10 назад это было какой-то нормальной составляющей любого класса. В буллинге часто ведущую роль играют взрослые, учителя, родители, преподаватели, руководство школы, потому что детская психика еще находится в стадии формирования», — рассказала эксперт.

По ее словам, разговоры про буллинг на работе звучат смешно и инфантильно, потому что под этим скрывается невозможность коллектива взрослых людей наладить коммуникацию и продуктивно работать.

«Это говорит нам о том, что общество достаточно инфантилизировано. Это не буллинг, а нормальные человеческие отношения с какими-то обидами, недоговоренностями — жизненный процесс. Также это говорит о том, что люди почему-то думают, что их рабочие отношения должны быть комфортными и дружескими. С одной стороны, это здорово, а с другой стороны — у работы есть конкретные цели и задачи. Нам важно создать продуктивные рабочие отношения, но при этом можно не быть на работе друзьями», — пояснила эксперт.

По ее словам, на работе достаточно иметь продуктивные отношения — без личной привязки.

«Когда вы дополняете друг друга какими-то компетенциями, можете подстраховать. Сам процесс работы, выполнения задач закрываются разными компетенциями людей, не схожими по принципу, образу и подобию жизни в целом», — уточнила психолог.

Дарья Сальникова добавила, что коллектив должен, прежде всего, выполнять работу, а не жаловаться на жизнь, семью и прочие неудачи в жизни.

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