«Холодный фронт»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

Фото: iStock/Irina Kononova
Москву и область погода радует солнцем и теплом, однако синоптики уверены, что стоит готовиться к стремительному похолоданию.
Начальник отдела гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что температура сейчас выше нормы, но такая теплая погодка будет держать недолго.
По его словам, похолодание после аномального тепла — нормальное и ожидаемое явление.
Читайте также:
Дожди и заморозки: стало известно, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю
«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
«Уже на 15 число, на субботу, пойдет холодный фронт, и температура будет всего лишь на 2 градуса выше нормы, на воскресенье тоже на 2 градуса выше нормы. На следующей неделе опустимся к норме», — сказал синоптик.
По его словам, похолодание после аномального тепла — нормальное и ожидаемое явление.
«В ночь с субботы на воскресенье по прогнозу минус -2, -7. В ночь на понедельник 0, -5 градусов. Ну и днем, соответственно, прохладно. В пятницу пройдет атмосферный фронт, умеренный дождь, ветер порывистый. И после этого похолодает, можем где-то увидеть временный снежный покров небольшой. Дальше будут смешанные осадки», — объяснил Цыганков.
Читайте также:
Дожди и заморозки: стало известно, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю
«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Анастасия Панченко