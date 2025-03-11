«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения 10 марта

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Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», 10 марта передала два новых загадочных сообщения. В 10:58 по московскому времени в эфире прозвучало слово «водоклев», а в 15:50 — «аккордеон».
УВБ-76 вещает с 1976 года, оставаясь объектом интереса радиолюбителей. Её сигнал, состоящий из повторяющихся звуков и слов, породил множество теорий — от метеорологических наблюдений до арт-проектов.
Ранее, 6 марта, станция транслировала необычное слово «кайфогик», а 3 марта — слова «йотоласт» и «рунический». Информацию о последних передачах подтвердил Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В декабре 2023 года УВБ-76 привлекла внимание трансляцией песни Shamana «Я — русский», фрагментов «Лебединого озера» и гимна СССР. Несмотря на слухи о возможной связи с военными шифрами, военный эксперт Василий Дандыкин опроверг эти предположения, заявив, что станция не используется для передачи секретных данных.
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Ранее, 6 марта, станция транслировала необычное слово «кайфогик», а 3 марта — слова «йотоласт» и «рунический». Информацию о последних передачах подтвердил Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В декабре 2023 года УВБ-76 привлекла внимание трансляцией песни Shamana «Я — русский», фрагментов «Лебединого озера» и гимна СССР. Несмотря на слухи о возможной связи с военными шифрами, военный эксперт Василий Дандыкин опроверг эти предположения, заявив, что станция не используется для передачи секретных данных.
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Мария Моисеева