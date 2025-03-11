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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения 10 марта

Фото: iStock/Grassetto

Фото: iStock/Grassetto

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», 10 марта передала два новых загадочных сообщения. В 10:58 по московскому времени в эфире прозвучало слово «водоклев», а в 15:50 — «аккордеон».
УВБ-76 вещает с 1976 года, оставаясь объектом интереса радиолюбителей. Её сигнал, состоящий из повторяющихся звуков и слов, породил множество теорий — от метеорологических наблюдений до арт-проектов.

Ранее, 6 марта, станция транслировала необычное слово «кайфогик», а 3 марта — слова «йотоласт» и «рунический». Информацию о последних передачах подтвердил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В декабре 2023 года УВБ-76 привлекла внимание трансляцией песни Shamana «Я — русский», фрагментов «Лебединого озера» и гимна СССР. Несмотря на слухи о возможной связи с военными шифрами, военный эксперт Василий Дандыкин опроверг эти предположения, заявив, что станция не используется для передачи секретных данных.

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#telegram
«Поражение мозга»: Врач рассказал, о каких болезнях говорит потеря обоняния
Врач Новоселов: потеря обоняния может говорить о болезни Альцгеймера
10 марта 2025, 17:24

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Внезапная потеря обоняния может быть ранним признаком деменции, предупреждают неврологи.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» заявил, что потеря обоняния, действительно, нехороший признак.

«Мы многое не знаем о мозге. Обоняние отвечает за так называемый "старый мозг": глубинные структуры лимбико-ретикулярной системы, которые тесно связаны с механизмами нашей памяти. В мозге все связано. Поэтому потеря обоняния — признак того, что что-то пошло не так. Для нейродегенеративных заболеваний самое основное — болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, для которых как раз характерны подобные нарушения в виде исчезания запахов», — объяснил эксперт.

По его словам, во время пандемии многие теряли запахи и вкусы, что тоже говорило о поражении мозга и системы.

«Механизмы памяти, механизмы запахов, вообще любая эфферентная система (запах, вкус, звук) с возрастом все чаще нарушается, и это неблагоприятный признак», — прокомментировал гериатр.

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#врачи
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Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин
Общественник Бородин заявил о подготовке Аллой Пугачёвой покушения на него
10 марта 2025, 17:16

Виталий Бородин (Фото: Телеграм @vnborodinpolitik)

Алла Пугачёва планировала убить главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. По крайней мере, в недобрых намерениях бывшей Примадонны в его отношении уверен сам общественник, который сегодня написал на неё заявление в Следственный комитет РФ.
Соответствующий документ Бородин передал генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, сообщает телеграм-канал SHOT. В заявлении он написал, что в серьёз опасается за свою жизнь. По словам главы ФПБК, он узнал, что на него готовилось покушение, заказчицей которого могла быть Алла Пугачёва. Причина — деятельность возглавляемой им организации. Бородин призывал лишить певицу званий, государственных наград, признать иноагентом и привлечь к ответственности за её антироссийские высказывания. Вот артистка и решила ему отомстить самым радикальным способом — убить.

Виталию Бородину уже поступали в прошлом году сообщения с угрозами в адрес его самого и его близких, он уже писал на эту тему заявления в полицию. В этот раз глава ФПБК также не на шутку испугался возможной угрозы со стороны Пугачёвой. Он требует привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «Покушение на убийство».

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#алла пугачёва
#покушение
#певица
#ск рф
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Фильм «Отряд Светлячков» выйдет в прокат 10 апреля 2025 года
10 марта 2025, 16:31

Фото: iStock/LeMusique

10 апреля 2025 года в кинотеатральный прокат России выйдет патриотический полнометражный игровой фильм «Отряд Светлячков», созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.
Фильм «Отряд Светлячков» — о мальчике, который с помощью сетевых технологий попадает в Крым во время Великой Отечественной войны. Картина демонстрирует служение Отечеству и ответственность за его судьбу, популяризирует историческую память о Великой Отечественной войне, пропагандирует гуманизм, патриотизм, взаимопомощь и взаимоуважение, а также высокие нравственные идеалы.

Картина основана на реальных событиях обороны Аджимушкайских каменоломен и раскрывает героизм простых людей, включая подростков, защищавших родину в мае 1942 года.

Фильм можно посмотреть по программе «Пушкинская карта». Он направлен на патриотическое воспитание молодого поколения. «Отряд Светлячков» является мощным социальным инструментом, который объединяет поколения, пробуждает историческую память и вдохновляет на личностный рост. Проект затрагивает социально важные темы для молодёжи и подчёркивает важность знаний истории своей семьи и страны.

Картина уже получила множество положительных отзывов от первых зрителей и удостоилась наград на российских кинофестивалях.

Для организованных групповых походов на фильм «Отряд Светлячков» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании.

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#пушкинская карта
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«Новые знакомства»: Гороскоп с 10 по 16 марта для всех знаков зодиака
10 марта 2025, 15:44

Фото: iStock/urasak Suwanmake

14 марта состоится Лунное затмение. Луна расположится в Деве в напряжённых аспектах к Сатурну, Юпитеру и Нептуну. Более бережного отношения потребует здоровье. Желательно исключить алкоголь, очень холодные блюда, лёд. К качеству продуктов надо предъявлять повышенные требования. В течение недели не следует придерживаться крайностей в питании: не переедать и не голодать.
В деловой сфере надо проявить избирательность в общении. Лучше не создавать запутанные ситуации, а наоборот постараться уладить недоразумения.

В любви наступает время приятного общения и обмена позитивными впечатлениями.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

У Овна будет много энергии и энтузиазма. Он сможет ловко справиться со всеми задачами.

Тельцу полезно заниматься любимым делом, читать любимые книги и получать удовольствие от жизни.

У Близнецов хорошее время для интеллектуальной работы, планирования. Перспектива должна быть чёткой и не упускаться из виду.

Раку лучше не поддаваться перепадам настроения. Ему надо верить в свою мечту и искать вдохновение.

Льву размеренное и разумное расходование своих сил поможет на пути к успеху. Его практичность и предприимчивость будут уместны.

Деве полезно заводить новые знакомства и полагаться на своё обаяние. Она сможет легко расположить к себе своих собеседников.

Весам надо контролировать свои траты и в порыве энтузиазма не приобретать непрактичные вещи.

Скорпиону повезёт. Его многое обрадует. Счастливые моменты стоит запомнить и насладиться ими.

Стрельцу лучше не отвлекаться от своих целей. Ему надо верить в себя и в свой успех.

Козерогу надо прислушаться к своей интуиции. Чувства не подведут. Могут сниться вещие сны.

Водолей почувствует подъём сил. Его жизнерадостность украсит все его сферы жизни.

Рыбам загадочность и таинственность необходима для сохранения своих достижений.

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Юных активистов пригласили на программу «Юнармейские маршруты»
10 марта 2025, 15:29

Фото: медиасток.рф

Юнармейцы в возрасте от 12 до 17 лет могут принять участие в общеразвивающей программе «Юнармейские маршруты», которая будет проходить летом на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, отбор на участие в программу конкурсный, сообщает пресс-служба «Юнармии».
«К участию в конкурсном отборе приглашаются юнармейцы, показавшие отличные результаты в соревнованиях и конкурсах военно-спортивной и туристско-краеведческой направленности, включая игры «Победа» и «Зарница 2.0», а также заслужившие высокие оценки по итогам участия в различных акциях и мероприятиях», — говорится в сообщении.
Заявки на участие в программе «Юнармейские маршруты» принимаются с 7 по 23 марта включительно. Жюри оценит портфолио потенциального участника и выполнение конкурсного задания. Победители будут рекомендованы к зачислению на программу, которую проведут с 19 июля по 1 августа.

Подробная информация размещена на сайте движения «Юнармия».

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#подростки
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