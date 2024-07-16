Чернокожий любовник жены или брат-близнец Людовика XIV: тайна узника в железной маске из Бастилии

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В 1703 году в парижской Бастилии скончался узник по прозвищу «Железная маска». На протяжении 34-х лет заточения узник находился под наблюдением одного и того же охранника, который унес тайну о своем подопечном с собой в могилу. Действительно ли узник никогда не снимал железную маску и существовал ли таинственный заключённый на самом деле расскажет редакция «Радио 1».
История узника в железной маске
Самое первое упоминание о человеке в маске датировано 1669 годом. Тогда в тюрьму, где содержались государственные преступники, прибыл узник под вымышленным именем Эсташ Доже. Его камера была заранее оборудована множеством дверей, чтобы никто не мог слышать, что происходило внутри. Лицо заключенного никто не видел, поскольку он носил маску из черного бархата.
Охранником таинственного Доже был тюремщик Бенинь Доверн де Сен-Мар, который был вхож в камеру заключенного, чтобы выполнить его просьбы. Ряд источников гласит, что с узником обращались хорошо, другие, напротив, настаивают на том, что условия содержания в тюрьме были жесткими, а заключенного и вовсе грозились убить, если он снимет маску.
Умер загадочный узник 19 ноября 1703 года и был похоронен под именем «Марчиоли». Все его вещи после кончины были уничтожены.
Почему узник Бастилии был в железной маске
Таинственный узник был предметом обсуждения при жизни и остался таковым после своей смерти. Интерес к его персоне проявил и философ Вольтер. Именно он одним из первых предположил, что маска на узнике была не бархатной, а железной. Однако современные врачи выражают сомнения в том, что человек мог беспрерывно носить на лице подобную конструкцию. Медики уверены, что это могло бы привести к сепсису и человек долго бы не прожил.
Через время узник в железной маске стал главным героем романа Александра Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», а после – центральным персонажем в экранизациях о загадочном заключённом Бастилии. О том, кто на самом деле скрывался под маской ходит множество легенд, однако то, что загадочный узник действительно существовал – подтверждено документально.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Кто скрывался мод железной маской
Самой известной версией о том, кто мог скрываться под железной маской, является та, которая гласит о кровном братстве узника с французским королем Людовиком XIV. Также предполагается, что «Железной Маской» мог быть незаконнорожденный сын матери короля Анны Австрийской либо вовсе близнец Людовика XIV. Еще одно предположение гласит, что заточенным в тюрьме на самом деле был чернокожий любовник жены Людовика XIV.
Также можно услышать легенду о том, что за железной маской скрывался настоящий русский царь Петр I, отправившийся в «Великое посольство», а в Россию вместо него вернулся самозванец. Распространена версия и о том, что в заточении мог находиться далекий предок Наполеона Бонапарта. Невзирая на то, что тайна жизни и смерти таинственного узника так и не была раскрыта, самой очевидной считается версия о том, что узником мог быть граф Эрколе Антонио Маттиоли, чью фамилию могли по ошибке записать как Марчиоли.
Он якобы обманул Людовика XIV, когда заключал с ним сделку по продаже крепости Казале, находившуюся на границе с Францией, за что и был помещен в тюрьму.
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Анастасия Хохлова