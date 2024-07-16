Удивить гостей: Садовод рассказал, какие культуры можно посадить в июле

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Пик посадочного сезона уже позади, но в июле все еще можно заняться выращиванием некоторых культур, которые успеют созреть к осени.
Председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что июль назвать золотым временем для посева нельзя, однако посадить можно многое.
Он добавил, что можно сажать разные сорта салатов и зелени.
По его словам, традиционно засеваемая культура — это «дайкон» — японская редька, которая полюбилась в России за вкус и за сочность.
Он подчеркнул, что после первого сбора урожая, можно всегда собрать второй. Высадить лук, чеснок, горох, и будет вам счастье, заключил Андрей Туманов.
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«Во-первых, мы можем продолжать сажать плодовые растения и кустарники. То есть все, что с закрытой корневой системой продается. Также можно подсевать какие-то скороспелые овощи, например, горох. Он поближе к осени даст урожай», — сказал эксперт.
Он добавил, что можно сажать разные сорта салатов и зелени.
«Хотите гостей удивить посадите Лолла Росса — этот сорт красновато-розовый, красивый. Ему максимум 60 дней нужно. Тот же укроп подсевайте, шпинатики и прочее», — поделился специалист.
По его словам, традиционно засеваемая культура — это «дайкон» — японская редька, которая полюбилась в России за вкус и за сочность.
«Когда вы летом сеете его, он успевает вырасти к осени. У него много разных сортов, смотрите скороспелость, сколько дней от посева до сбора урожая Также есть русские редьки, черные редьки — очень остренькие, хороши в разных блюдах. Кто в детстве мед с редькой ел, тот знает, что она лечит горло и простуду», — рассказал собеседник.
Он подчеркнул, что после первого сбора урожая, можно всегда собрать второй. Высадить лук, чеснок, горох, и будет вам счастье, заключил Андрей Туманов.
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Анастасия Бондарева