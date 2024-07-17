В Подмосковье наступило время сбора черники

Фото: iStock / Andris Salmins
В Московской области стартовал сезон сбора черники, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Как сообщают жители Подмосковья и натуралисты, на лесных полянах уже поспели темно-синие ягоды.
«На смену землянике пришла черника. Периодом её сбора считается время с середины июля по сентябрь. Ягоды поспевают, становятся сочными и сладкими. Черника вкусна и полезна. Многие готовят из неё компоты, варенье, джем, перетирают с сахаром. Но лучше всего есть свежие ягоды», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По словам специалистов, черника в основном произрастает во влажных сосновых и еловых лесах. В Подмосковье черничниками богаты леса на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, а также лесные массивы Сергиево-Посадского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Егорьевского городских округов.
В министерстве напомнили правила сбора черники. Так, не следует собирать несозревшие ягоды – они не дозревают после сбора. Собирать чернику лучше всего в период массового созревания, в сухую погоду, после схода росы. Это снижает вероятность обрыва листьев.
На сбор черники нужно надевать одежду с длинным рукавом и штанинами, а также сапоги во избежание укусов насекомых и змей. Перед употреблением ягоды следует перебрать и промыть под проточной водой.
В Минэкологии напомнили, что сбор общераспространённых видов ягод для собственных нужд разрешён в Подмосковье почти повсеместно. Исключение – особо охраняемые природные территории, где такая деятельность запрещена.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о непоправимом вреде гелиевых шаров и фонариков
В Подмосковье начали создавать территориальную систему контроля качества воды
Учёные вновь заметили в Подмосковье следы пребывания краснокнижной выхухоли
Лора Луганская