Аферисты разработали хитроумную схему, чтобы обманывать мужчин
Мошенники разработали хитроумную схему, чтобы обманывать мужчин на сайтах знакомств. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники создают фальшивые анкеты от имени женщин и ищут жертв. После знакомства они переводят общение в мессенджер. Там «онлайн-спутница» рассказывает о болезни своего ребенка и просит деньги на лечение.
Мужчины, доверяя новым знакомым, отправляют средства. После этого мошенники прекращают общение. Однако через некоторое время «другая сторона» вновь выходит на связь и обещает вернуть долг. Жертв просят продиктовать пятизначный код из СМС для подтверждения перевода. Но деньги не поступают, а аферисты крадут накопления с банковских счетов.
