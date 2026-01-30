Достижения.рф

Аферисты разработали хитроумную схему, чтобы обманывать мужчин

РИА Новости: мошенники на сайтах знакомств просят взаймы на лечение ребенка
Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники разработали хитроумную схему, чтобы обманывать мужчин на сайтах знакомств. Об этом пишет РИА Новости.



Злоумышленники создают фальшивые анкеты от имени женщин и ищут жертв. После знакомства они переводят общение в мессенджер. Там «онлайн-спутница» рассказывает о болезни своего ребенка и просит деньги на лечение.

Мужчины, доверяя новым знакомым, отправляют средства. После этого мошенники прекращают общение. Однако через некоторое время «другая сторона» вновь выходит на связь и обещает вернуть долг. Жертв просят продиктовать пятизначный код из СМС для подтверждения перевода. Но деньги не поступают, а аферисты крадут накопления с банковских счетов.

Дарья Осипова

