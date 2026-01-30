Финансист перечислила банковские карты, которые нужно срочно поменять
Финансист Валишвили призвала россиян срочно поменять карты Visa и Mastercard
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рекомендует владельцам карт Visa и Mastercard задуматься об их замене из-за возросших рисков мошенничества. Ее слова передает агентство «Прайм».
Ключевой проблемой, по оценке специалиста, стало истечение с 1 января 2025 года сроков действия сертификатов безопасности, которые отвечают за шифрование данных при оплате. Теперь будет невозможно проверить код, формируемый чипом карты — это значительно снижает защищённость транзакций.
«Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки», — уточнила Валишвили.При этом она отметила, что некоторые POS-терминалы могут начать отклонять операции. Кроме того, старые карты с большей вероятностью уже могли быть скомпрометированы злоумышленниками. Банк России не установил жёстких сроков по замене Visa и Mastercard, но эксперт советует не откладывать этот вопрос.