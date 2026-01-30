Финансист перечислила банковские карты, которые нужно срочно поменять

30 января 2026, 06:33

Финансист Валишвили призвала россиян срочно поменять карты Visa и Mastercard

Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рекомендует владельцам карт Visa и Mastercard задуматься об их замене из-за возросших рисков мошенничества. Ее слова передает агентство «Прайм».





Ключевой проблемой, по оценке специалиста, стало истечение с 1 января 2025 года сроков действия сертификатов безопасности, которые отвечают за шифрование данных при оплате. Теперь будет невозможно проверить код, формируемый чипом карты — это значительно снижает защищённость транзакций.





«Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки», — уточнила Валишвили.