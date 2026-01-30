В СК раскрыли причину возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых
Поиски пропавшей семьи Усольцевых плановые, их возобновили по поручению следствия
Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновлены 30 и 31 января. Об этом РИА Новости сообщили в главном следственном управлении СК региона.
По информации ведомства, поисковые мероприятия являются плановыми. Они проводятся по поручению следователя в рамках расследования уголовного дела. К работам привлечены краевые спасатели.
Напомним, что семья из трёх человек пропала 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.
Активная фаза масштабной поисковой операции, в которой участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны, завершилась 12 октября.
Ранее руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин объяснял, что пропавшая семья могла стать жертвой преступления.