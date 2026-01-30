В СК раскрыли причину возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых

30 января 2026, 05:42

Поиски пропавшей семьи Усольцевых плановые, их возобновили по поручению следствия

Фото: iStock/Elena Goosen

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновлены 30 и 31 января. Об этом РИА Новости сообщили в главном следственном управлении СК региона.





По информации ведомства, поисковые мероприятия являются плановыми. Они проводятся по поручению следователя в рамках расследования уголовного дела. К работам привлечены краевые спасатели.



