Аферисты создали более 200 сайтов для обмана желающих получить водительские права

Фото: istockphoto/PUGUN SJ
Мошенники хотят нажиться на тех, кто в свою очередь хочет незаконно получить водительские права. Злоумышленники развернули ради этого целую кампанию и создали более 200 сайтов-подделок. Об этом рассказал «Известиям» руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев.
По словам Лебедева, аферисты предлагают своим жертвам сделать документы быстро и надежно. Причем речь идет не только о правах на управление легковушкой, но и грузовиком, мотоциклом, а любителям экзотики и парусным судном. Под ударом находятся крупные города: Москва, Питер, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж и другие.
Мошенники представляют себя солидной компанией, которая поможет получить нужную водительскую корочку «за три дня». А еще они якобы способны решать проблемы водителей, которых лишили прав. Преступники предлагают им сделать дубликат или даже поддельные права и другие варианты.
Если человек согласен на аферу, а аферой является уже само желание жульничать для получения прав, он отправляет заявку в «солидную компанию» с указанием ФИО и телефона. Кроме того, жертва самолично загружает свою фотографию и фотографию паспорта. Дальше горе-водителю говорят, что с ним свяжутся, но этого не происходит. Похищенные данные жулики могут использовать для оформления заёма или кредита.
Читайте также:
«Соучастник поневоле»: Как мошенники втягивают россиян в преступления
Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
«Каждый ресурс создается и именуется под определенный город и называется определенной фейковой компанией. Например: «Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava» или «Для приобретения водительских прав в Волгограде, свяжитесь с компанией VolPrava», – сказал Лебедев.
Мошенники представляют себя солидной компанией, которая поможет получить нужную водительскую корочку «за три дня». А еще они якобы способны решать проблемы водителей, которых лишили прав. Преступники предлагают им сделать дубликат или даже поддельные права и другие варианты.
«Попадая на сайт, жертва сталкивается с социальной инженерией и маркетинговыми приемами. На ресурсах размещены статьи «Почему сдать на права с первого раза получается только у 5%» или «Почему получение прав самостоятельно через автошколу — мучительный процесс», а дальше пользователю рассказывают, как купить права быстро и с гарантией», – добавил Лебедев.
Если человек согласен на аферу, а аферой является уже само желание жульничать для получения прав, он отправляет заявку в «солидную компанию» с указанием ФИО и телефона. Кроме того, жертва самолично загружает свою фотографию и фотографию паспорта. Дальше горе-водителю говорят, что с ним свяжутся, но этого не происходит. Похищенные данные жулики могут использовать для оформления заёма или кредита.
Читайте также:
«Соучастник поневоле»: Как мошенники втягивают россиян в преступления
Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
Никита Кротов