Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

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Аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру. Об этом рассказал бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА Новости.
«Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас «угнать» сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру», — пояснил эксперт.В последняя время «угонять» сим-карты начали намного чаще. По мнению эксперта, на это повлияло повышение числа виртуальных операторов связи, которые могут подключить номер просто на сайте. Злоумышленники пользуются этим и выпускают новые сим-карты с чужими номерами телефона у виртуального оператора.
Также на кражи номеров повлиял рост утечек персональных сведений и человеческий фактор — люди безответственно относятся к защите личной информации, используют простые пароли или одинаковые пароли на всех сервисах отметил Дубровин.
Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт призвал создавать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где есть такая возможность.
Если человеку приходят сообщения от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты, необходимо обращаться в техподдержку компании.
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