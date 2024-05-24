Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья

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Жители Подмосковья потеряли из-за интернет- и телефонных мошенников в прошлом году более 4,5 млрд рублей, а с начала текущего года – около 1,5 млрд. Такую статистику привели в пресс-службе Московской областной прокуратуры.
«За 2023 год от действий интернет- и телефонных мошенников на территории Московской области пострадали более 10 тыс. человек. Злоумышленники похитили у них свыше 4,5 млрд рублей. За истёкший период этого года таких потерпевших насчитали уже более 3 тыс. Они лишились около 1,5 млрд рублей», – отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что самый распространённый способ хищения денег граждан – звонок мошенника под видом сотрудника банка или силовика и выполнение потерпевшими их инструкций.
В прокуратуре напомнили, что никому и никогда нельзя сообщать ПИН-код, срок действия банковской карты и три цифры, расположенные на её оборотной стороне.
Если с карты незаконно списаны денежные средства, нужно сразу же обратиться в отделение банка для её блокировки. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что нельзя вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.
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Лора Луганская