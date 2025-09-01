Афганистан попросил Россию о помощи после землетрясения

01 сентября 2025, 16:47

Афганистан попросил Москву помочь после землетрясения и гибели 800 человек

Фото: istockphoto/Sohrab Omar

Кабул обратился к Москве за помощью в ликвидации последствий сильного землетрясения, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов РИА Новости.





По его словам, пока нет данных о пострадавших россиянах, вероятность их нахождения в пострадавших районах невелика.





«Обратились, и наш МЧС работает над этим», — сказал он.