Афганистан попросил Россию о помощи после землетрясения
Афганистан попросил Москву помочь после землетрясения и гибели 800 человек
Кабул обратился к Москве за помощью в ликвидации последствий сильного землетрясения, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов РИА Новости.
По его словам, пока нет данных о пострадавших россиянах, вероятность их нахождения в пострадавших районах невелика.
«Обратились, и наш МЧС работает над этим», — сказал он.Ночью на понедельник в восточных и центральных провинциях Афганистана произошло землетрясение. По последним данным, число погибших превысило 800 человек, около трёх тысяч получили ранения.
Местные власти сообщили, что дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями; спасательные работы продолжаются. В районе Нургуль несколько деревень полностью засыпаны, есть опасения, что под завалами могут находиться сотни людей.